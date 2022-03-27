Президент поддержал видеозвонком сборную Украины перед матчем в плей-офф Чемпионата Европы

В формате видеозвонка президент Украины обратился к украинской сборной по футболу с напутствующей речью. Президент пожелал спортсменам победы перед матчем 1/8 финала Чемпионата Европы 2020 со Швецией.
Накануне Зеленский обнародовал видеообращение, призвав сограждан записывать видео в поддержку сборной перед игрой со шведами.
Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.
Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.
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