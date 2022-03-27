Президент поддержал видеозвонком сборную Украины перед матчем в плей-офф Чемпионата Европы

"Имел приятный разговор – позвонил ребятам из нашей сборной Украины, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", – написал Зеленский.