Президент поддержал видеозвонком сборную Украины перед матчем в плей-офф Чемпионата Европы

10:45 29 июня Киев, Украина

В формате видеозвонка президент Украины обратился к украинской сборной по футболу с напутствующей речью. Президент пожелал спортсменам победы перед матчем 1/8 финала Чемпионата Европы 2020 со Швецией.
"Имел приятный разговор – позвонил ребятам из нашей сборной Украины, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", – написал Зеленский.
Накануне Зеленский обнародовал видеообращение, призвав сограждан записывать видео в поддержку сборной перед игрой со шведами.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.