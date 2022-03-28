Матч Украина - Швеция окончен со счетом 2:1, теперь путь в предстоящий четвертьфинал Евро-2020 открыт

Украинская сборная по футболу впервые вышла в четвертьфинал. Судьбу спортсменов решил гол Довбика в экстратайме.
Счет в матче на 26 минуте открыли украинцы, гол на счету Зинченко. На 42 минуте шведы отыгрались благодаря удару Форсберга и рикошету.
В основное время выявить победителя не удалось, команды продолжили борьбу за выход в 1/4 финала Евро в экстратайме.
На 121 минуте Довбик головой с фланга забил гол в ворота противника.
Таким образом, Украина выходит в четвертьфинал Евро. В ближайшую субботу, 3 июля наша сборная встретится на поле со сборной Англии.
Счет в матче на 26 минуте открыли украинцы, гол на счету Зинченко. На 42 минуте шведы отыгрались благодаря удару Форсберга и рикошету.
В основное время выявить победителя не удалось, команды продолжили борьбу за выход в 1/4 финала Евро в экстратайме.
На 121 минуте Довбик головой с фланга забил гол в ворота противника.
Таким образом, Украина выходит в четвертьфинал Евро. В ближайшую субботу, 3 июля наша сборная встретится на поле со сборной Англии.
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