Матч Украина - Швеция окончен со счетом 2:1, теперь путь в предстоящий четвертьфинал Евро-2020 открыт

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией (2:1): "Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили несколько позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не торопились, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол. У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может усилить. Тот план, что мы выбрали - сработал.