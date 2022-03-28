Матч Украина - Швеция окончен со счетом 2:1, теперь путь в предстоящий четвертьфинал Евро-2020 открыт

07:27 30 июня Киев, Украина

Украинская сборная по футболу впервые вышла в четвертьфинал. Судьбу спортсменов решил гол Довбика в экстратайме.

Счет в матче на 26 минуте открыли украинцы, гол на счету Зинченко. На 42 минуте шведы отыгрались благодаря удару Форсберга и рикошету.

В основное время выявить победителя не удалось, команды продолжили борьбу за выход в 1/4 финала Евро в экстратайме.

На 121 минуте Довбик головой с фланга забил гол в ворота противника.

Таким образом, Украина выходит в четвертьфинал Евро. В ближайшую субботу, 3 июля наша сборная встретится на поле со сборной Англии.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией (2:1): "Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили несколько позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не торопились, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол. У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может усилить. Тот план, что мы выбрали - сработал.