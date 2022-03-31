3 июля состоится матч между Украиной и Англией – анонс игры

Сегодня, 3 июля состоится матч между сборной Украины и Англии в рамках чемпионата Европы по футболу 2020. Игра ¼ финала Евро-2020 состоится в Риме. Украинцы смогут насладиться игрой в 22.00. Безусловно, вся страна надеется, что украинская сборная впервые сможет выйти в полуфинал такого чемпионата.

На Евро-2020 сборная Украины уже переписала свою историю - "желто-синие" впервые вышли сперва в плей-офф ЧЕ, затем впервые в четвертьфинал, а теперь могут покорить невиданную высоту - полуфинал станет лучшим результатом команды на крупных турнирах (на ЧМ уже также удавалось доходить до четвертьфинала).

Свой путь на Евро-2020 Украина начала с поражения от Нидерландов (2:3), затем в непростом матче смогла обыграть Северную Македонию (2:1), а в третьем туре группового этапа уступила Австрии (0:1).

В итоге украинской сборной пришлось ждать результатов в других группах, и удача улыбнулась "желто-синим". Они стали четвертыми из шести среди команд, которые заняли третьи места, а, значит, вышли в плей-офф. При этом Украина еще и получила более удобного соперника (Швецию), чем обыгравшая их Австрия (Италию).

В 1/8 финала Украина, завершив основное время матча со шведами вничью, смогла вырвать победу перед самой серией пенальти. Украинцы забили, играя в большинстве - отличился Артем Довбик, который впервые появился на поле на Евро-2020.

Перед четвертьфиналом наибольшую обеспокоенность вызывает физическая форма сборной Украины. Уже против Австрии Украина выглядела уставшей, а в матче со Швецией еще и провела овертайм. Обнадеживает то, что футболисты, выходившие на замену в матче со Швецией, выглядели достаточно неплохо.

В сборную Украины не верят ни английские эксперты, ни многие другие (например, Жозе Моуринью уверен, что дальше пройдет Англия), но Александр Зинченко назвал игру против англичан "матчем жизни", и как минимум с настроем проблем у нашей сборной быть не должно.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его показать".

Кто не сыграет?

Расположение сборной Украины на Евро-2020 из-за травм уже покинули Денис Попов и Артем Беседин, а Александр Зубков еще не готов играть - он занимается по индивидуальной программе.

Ориентировочные составы

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Хендерсон, Маунт, Фоден, Стерлинг, Кейн