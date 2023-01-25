Значимость нового пакета военной помощи от США

21:06 25 января Киев, Украина

Украина еще не получила БМП «Bradley» и аналогов из Германии и Франции, как США объявили о скором завершении комплектования нового пакета военной помощи. Кроме практической пользы, новые единицы бронетехники играют важную политическую роль.

Поставки боевых машин пехоты западного образца позволил преодолеть очередной барьер в поставках вооружения Украине. Вскоре Киев должен начать получать тяжелые немецкие танки «Leopard 2». В то же время, всей номенклатуры оружия, перечисленного украинским правительством, необходимого для скорейшего завершения войны, западные партнеры еще не начали поставлять, и новая отправка очередного масштабного пакета военной помощи из США может это исправить.

Америка формирует для Украины новый, один из крупнейших пакетов военной поддержки. По предварительным данным, в него войдут БМТВ (бронированная машина с тяжелым вооружением) «Stryker».

Эта машина заслужила высокие оценки экспертов в ходе ее использования в Ираке. В том числе, российские критики также дали «Stryker» положительные отзывы.

Полковник Роберт Браун, командир 1-й механизированной бригады 25-й пехотной дивизии, заявил: “В течение года, что мы здесь (в Ираке), в нас попало 115 гранат РПГ. И ни одна не пробила «Stryker». Ни одна. Никакой пулеметный огонь не пробил «Stryker». От попадания РПГ у нас был один погибший, он стоял в открытом люке, а противник вел огонь с крыши здания. Но, ни одна граната РПГ не пробила «Stryker». 115 попаданий, это фантастическая машина”.

Но самое важное, что американская БМТВ считается промежуточным этапом между БМП «Bredley» и танками «Abrams». При этом аналитики с большой долей вероятности допускают, что в новом военном пакете от США, запрашиваемых Украиной ракет «ATACAMS» и тяжелых танков «Abrams» не будет. В то же время, если Германия объявит о снятии запрета на поставки «Leopard 2» для стран ЕС, а также, хотя бы сделает заявление о предоставлении тяжелых машин из собственных запасов, пусть и в среднесрочной перспективе, вероятно после получения «Stryker», Украина начнет получать и «Abrams».

Прогнозы на этот счет обнадеживают, так как канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе публично заявил: “Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть. Вот почему постоянно поставляем Украине большое количество вооружений при тесных консультациях с нашими партнерами”.

На той же площадке, Анджей Дуда, президент Польши, отметил, что Россия готовит новое масштабное наступление в феврале-марте 2023 года. В связи с этим, он призвал международное сообщество начать поставлять Киеву больше танков.

Глава комитета Палаты представителей США по международным делам Майкл Маккол и глава комитета по вооруженным силам Майк Роджерс призвали правительства США и Германии предоставить Украине танки и дальнобойные ракеты: “Правительствам Байдена и Шольца пора последовать примеру наших британских и восточноевропейских союзников: танки «Leopard-2», «ATACMS» и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления”.

В ходе визита в Канаду, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли подтвердил передачу Киеву британских тяжелых танков «Challenger 2» в количестве 14 штук и добавил, что Лондон, помимо перечисленного вооружения, дополнительно передаст более 200 единиц бронетехники и боеприпасов к ним. Премьер-министр Финляндии Санна Марин на площадке в Давосе подчеркнула, что война должна закончиться победой Украины, иначе “мы увидим десятилетие подобного поведения” со стороны России. Более того,

Джо Байден выразил поддержку Киеву в намерении наносить удары по Крыму. Он заявил, что США помогут ВСУ “нацелиться” на военные объекты агрессора на полуострове, для того, чтобы “показать, что противник больше не контролирует эту территорию”.

«По всей видимости, Запад, наконец, начинает работать в полную силу. Если обещанная помощь, начнет поступать, хотя бы, в ближайшие недели, Украина получит все необходимое для стремительного наступления и деоккупации территорий. В случае же масштабного наступления противника, Киев будет иметь все необходимое для успешного отражения атаки и последующей контратаки. Возможно, в том числе, поэтому украинские партнеры так активизировались в последние несколько дней, чтобы агрессор, при попытке нового наступления, не смог нанести тяжелый удар по ВСУ и не захватил ранее деоккупированные территории. На Западе усвоили урок 24 февраля и теперь ясно, что украинцы не только не сдадутся, но и продолжат отбрасывать противника вплоть до границ 1991 года», - считают украинские эксперты.