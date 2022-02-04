Жириновский рассказал Лукашенко, как интегрироваться в Россию

11:11 19 Сентябрь Киев, Украина

Не давнее заявление лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского говорит о прямых интересах Кремля насчет Беларуси. Он заявил, что Александру Лукашенко необходимо уйти в отпуск на 3 месяца и оставить вместо себя пророссийского политика, чтобы парламент мог проголосовать за вступление Беларуси в состав России.

Гибридная война дает свои плоды. Кремлевский шут является неким предвестником планов Путина. Страна-агрессор продолжает осуществлять план по возврату стран бывшего соцлагеря.

Жириновский утверждает, что присоединение территорий принадлежавших советскому союзу историческая необходимость. По его словам, все эти страны всегда принадлежали России и любое противостояние нынешних руководителей стран против присоединения к России будет расцениваться как сепаратизм.

В отношении Беларуси он сказал: “Александру Лукашенко надо уйти в отпуск на 3 месяца и оставить вместо себя председателя правительства, нейтрального, пророссийского. Пусть на это время, он решает все правительственные дела. Он сможет убедить парламент в правильности решения о присоединении Беларуси к России. Парламент будет его рукой.”

По мнению Жириновского, 3-х месяцев будет достаточно для того, чтобы белорусский парламент смог решить судьбу всей страны в пользу присоединения к России. И это решение будет исходить лишь от самих белорусов.

“Белорусы смогут тогда войти в состав Российской Федерации до 1 января 2021 года. Образуются две новые области – Могилевская и Минская”, – сказал лидер ЛДПР.

Жириновский подчеркивает тот факт, что новые выборы в Беларуси не нужны, ведь Лукашенко не хочет быть проигравшим.

Цитата: “В его собственных интересах завершить карьеру красиво и уйти на пенсию как Богдан Хмельницкий, тогда он сможет войти в российскую историю как положительный персонаж. Необходимо, чтобы Белоруссия присоединилась к России и он как первый и последний президент страны, подпишет все необходимые документы, так будет лучше для всех. Это единственный безболезненный путь. Российские войска не будут же оккупировать всю страну. Мы не делаем ничего плохого. У этих людей будут более низкие цены на нефть и газ, а также на прочие энергетические ресурсы. И белорусы поймут, что они счастливы от этого присоединения”, – произнес Жириновский.

Выходит, что Кремль не просто ведет оккупационную политику в отношении всего мира, но и старается унизить любой народ, в том числе и свой. Показать всему миру, что нет лучше людей чем они. Из полноценного государства, из суверенной страны Путин хочет сделать лишь две большие области, в очередной раз лишить народ истинной истории и памяти об их самобытности. В Кремле уже давно договорились с Лукашенко о “безболезненном” решении ситуации для “Беларуссии”.

Все заявления российский и пророссийских политиков о странах СНГ ведутся таком направлении, с такой интонацией и в таком контексте, чтобы всем было понятно, что они призирают любой суверенитет отдельно взятого народа. Кто не с ними – тот против них.