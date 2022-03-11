Жертвы “Новичка”, часть 2

17:50 16 Октябрь Киев, Украина

Для устранения недовольных или угрожающих безопасности путинскому режиму предусмотрено наказание. Особо ярых противников ждет смерть.

Большинство погибает загадочной смертью. Виной тому военное химическое оружие – яд из группы “Новичок”. Но несмотря на то, что яд является излюбленным оружием Путина, агенты Кремля не брезгуют и другими методами.

Так, 23 августа 2019 года, был убит гражданин Грузии Залимхан Хангошвили. Он был убит выстрелом в затылок. Киллер проезжал на велосипеде и проезжая мимо убил его. Парик, пистолет и велосипед он выкинул в реку и на заранее приготовленном скутере намеревался покинуть парк, но был задержан полицией. Подростки, случайно увидевшие проделки киллера вызвали полицию.

По данным полиции Берлина, задержанным оказался человек с поддельным паспортом на имя Вадима Сергеевича (фамилия умалчивается). Въехавший на территорию Германии по поддельным документам мужчина утверждал, что задержали его по ошибке потому, что с кем-то перепутали. Отвечать по существу отказался. Подтверждением того факта, что это было заказное убийство, является наличие крупной суммы и обратный билет в Россию, обнаруженные в съемной квартире киллера.

Залихман Хангошвили воевал против федеральных войск России, вторгшихся во второй раз в Чечню. Как известно, причина была искусственно создана ГРУ РФ при помощи взрыва жилых домов в нескольких областях России. Это было сделано для увеличения рейтинга Путина на очередных выборах в президенты.

Именно поэтому, воюя за независимость своей страны, Хангошвили получил кремлевскую пулю в затылок.

Как можно заметить не только те, кто противостоит Кремлю сейчас, но и те, кто противостоял ранее – наказываются. Причем самым жестким методом. Также, можно проследить, что те люди, которые шпионили или вели политическую деятельность, организовывали журналистские расследования, говорили правду о Путине и его власти – отравлены. Те, кто открыто участвовал в боевых действиях или командовал войсками – застрелены или взорваны.

Методы Кремля давно известны. Подавляющее большинство боится расправы и продолжает прятаться и молчать. Те, кто осмеливается говорить либо потеряли все, либо имеют поддержку таких же единомышленников, как и они. Однако тех кто боится становиться меньше с каждым днем. Вскоре и Запад, отказавшись от столь значимого для них российского газа, сможет помочь протестующим и защитить от насильственной смерти простых людей, жаждущих перемен в собственной стране.