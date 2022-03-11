Жертвы “Новичка”, часть 1

17:25 16 Октябрь Киев, Украина

20 августа 2020 года в России продолжилась череда покушений на политических оппонентов Владимира Путина. На этот раз жертвой стал Алексей Навальный.

Способ, который был выбран агентами Кремля – отравление. В Берлинской клинике, в которую переправили Навального, выявили следы химического оружия из группы “Новичок”. Именно поэтому был сделан вывод, что оппозиционер был отравлен по прямому приказу Путина.

Дело в том, что яды “Новичок” были созданы советскими учеными в 70-ые годы. Они позиционировались как боевое химическое оружие. После развала СССР активно использовались российскими спецслужбами до 2019 года. После внесения их в список ОЗХО, по официальным данным, были уничтожены все остатки ядов. Однако, даже если остатки и были уничтожены, то информация о том, как сделать “Новичок” несомненно осталась.

Одним из отличительных свойств боевого химического оружия является полная растворимость в организме после определенного времени. Нервно-паралитическое действие вызываемое “Новичком” схоже с инсультом. Таким образом, недостаточно опытный врач, прибывший на место к пострадавшему “поможет” яду завершить начатое, не сумев оказать должную помощь.

Это идеальный способ убить человека и не быть раскрытым. Так и действует Кремль.

Навальный, как уже известно, далеко не первая жертва, пострадавшая от этого яда. Известно по меньшей мере еще три случая, официально подтвержденных, в которых был обнаружен “Новичок”.

В 1995 году был отравлен банкир Иван Кивилиди. Яд был нанесен на телефонную трубку бизнесмена. В результате он и его секретарь погибли и еще 8 человек, побывавшие в кабинете, получили травмы разной степени тяжести.

В 2015 года был отравлен Болгарский бизнесмен, владелец компании “Эмко” – Емельян Гебрев. Его компания специализировалась на экспорте оружия. В том числе и в Грузию в 2008 году. В результате вместе с Емельяном, пострадали его сын и один из директоров компании, ранее контактировавшие с Гебревым в течение дня.

В 2018 году были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Их нашли в парке города Солсбери. Также пострадал и полицейский, который их обнаружил. Сергей Скрипаль ранее работал на внешнюю разведку России.

Стоит отметить, что яд является пусть и излюбленным оружием для “изгоев” Кремля, но не единственным. К противникам Путина применяют и типичных киллеров, которые способны расстрелять несчастного среди белого дня.

Продолжение в следующей статье.