Зеленский призвал к деоккупации Черного и Азовского морей

20:14 27 сентября Киев, Украина



Выступая перед Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН, президент Владимир Зеленский решительно подчеркнул цель Украины деоккупировать все захваченные агрессором территории, включая украинские территориальные воды в Черном море. Одновременно с тем, он предостерег от любых компромиссов с Россией по принципу “земля в обмен на мир”. Решимости президенту придали успешно удары по объектам Черноморского флота оккупантов в порту и на море.



В ООН Зеленский предложил, казалось бы, необходимое напоминание о том, что принцип территориальной целостности означает очищение оккупационных сил c территории суверенного государства. В практическом плане президент определил цели оборонительной войны Украины следующим образом.



Во-первых, “полный вывод всех российских войск и воинских формирований, в том числе Черноморского флота России или его оставшихся дырявых корыт, а также вывод всех российских наемных и военизированных формирований со всей суверенной территории Украины в пределах международно-признанных границ 1991 года”. Во-вторых: “полное восстановление эффективного контроля Украины над всей государственной границей и исключительными экономическими зонами, в том числе в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Только выполнение этих двух пунктов приведет к честному, надежному и полному прекращению боевых действий”. Президент Украины добавил, что “депортированные люди должны вернуться домой, а оккупанты должны вернуться на свою землю”.

Зеленский также назвал деоккупацию территориальных вод и исключительных экономических зон Украины глобальным интересом. Указывая на блокаду Россией морских портов Украины и авиаудары по речным портам с целью парализовать экспорт зерна, он обозначил двойную цель агрессора: “Это очевидная попытка России превратить нехватку продовольствия в оружие на мировом рынке, чтобы добиться полного или частичного признания оккупации украинских территорий”.



На нероссийские предложения остановить войну посредством украинских территориальных уступок Зеленский ответил косвенно: “Я знаю о попытках совершить какие-то теневые сделки за кулисами”. Он назвал отказ Украины образцом поведения, которому другие страны могли бы подражать, если бы они подверглись агрессии и вторжению: “Украинский пример влечет за собой возможность полного восстановления вашей территории и суверенитета, вместо того, чтобы видеть, как ваши земли разделены и вы вынуждены подчиниться военному или политическому давлению”.



Зеленский также подчеркнул, хотя и вкратце, цели войны России против Украины с точки зрения классической европейской силовой политики. Эта ясность возникает довольно редко в продолжающихся дебатах, которые часто отдают предпочтение эфемерным обоснованиям войны. Таким образом, Зеленский напомнил западным державам, что “цель России - превратить нашу землю, наших людей, наши жизни, наши ресурсы в оружие против вас, против международного порядка, основанного на правилах”. Это объяснение (не считая современного дополнения) вписывается как в борьбу за Украину в прошлых европейских войнах, так и в эту войну. Кремлю удавалось после каждой прошлой войны присоединять украинские территории, население, ресурсы к российским, склоняя европейский баланс сил в свою собственную пользу. Это также было фундаментальной мотивацией нынешней российской войны с самого начала.

Деоккупация черноморских и прибрежных территорий Украины, несомненно, представляет собой наиболее заметный посыл в выступлениях Зеленского в ООН. На данный момент это наиболее полное и компактное заявление Киева по данному вопросу, объединяющее национальные и глобальные перспективы, а также стратегические и экономические соображения. Это также косвенно указывает на несоответствие целей Украины и западной дипломатии. На Западе соотносят свою позицию в отношении Крыма в соответствии с так называемыми российскими “красными линиями” и добровольно наложенными Западом ограничениями “не эскалации”. Это накладывает ограничения на поставки всего необходимого Украине оружия.