Зеленский призвал к деоккупации Черного и Азовского морей

Выступая перед Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН, президент Владимир Зеленский решительно подчеркнул цель Украины деоккупировать все захваченные агрессором территории, включая украинские территориальные воды в Черном море. Одновременно с тем, он предостерег от любых компромиссов с Россией по принципу “земля в обмен на мир”. Решимости президенту придали успешно удары по объектам Черноморского флота оккупантов в порту и на море.
В ООН Зеленский предложил, казалось бы, необходимое напоминание о том, что принцип территориальной целостности означает очищение оккупационных сил c территории суверенного государства. В практическом плане президент определил цели оборонительной войны Украины следующим образом.
Во-первых, “полный вывод всех российских войск и воинских формирований, в том числе Черноморского флота России или его оставшихся дырявых корыт, а также вывод всех российских наемных и военизированных формирований со всей суверенной территории Украины в пределах международно-признанных границ 1991 года”. Во-вторых: “полное восстановление эффективного контроля Украины над всей государственной границей и исключительными экономическими зонами, в том числе в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Только выполнение этих двух пунктов приведет к честному, надежному и полному прекращению боевых действий”. Президент Украины добавил, что “депортированные люди должны вернуться домой, а оккупанты должны вернуться на свою землю”.
Зеленский также назвал деоккупацию территориальных вод и исключительных экономических зон Украины глобальным интересом. Указывая на блокаду Россией морских портов Украины и авиаудары по речным портам с целью парализовать экспорт зерна, он обозначил двойную цель агрессора: “Это очевидная попытка России превратить нехватку продовольствия в оружие на мировом рынке, чтобы добиться полного или частичного признания оккупации украинских территорий”.
На нероссийские предложения остановить войну посредством украинских территориальных уступок Зеленский ответил косвенно: “Я знаю о попытках совершить какие-то теневые сделки за кулисами”. Он назвал отказ Украины образцом поведения, которому другие страны могли бы подражать, если бы они подверглись агрессии и вторжению: “Украинский пример влечет за собой возможность полного восстановления вашей территории и суверенитета, вместо того, чтобы видеть, как ваши земли разделены и вы вынуждены подчиниться военному или политическому давлению”.
Зеленский также подчеркнул, хотя и вкратце, цели войны России против Украины с точки зрения классической европейской силовой политики. Эта ясность возникает довольно редко в продолжающихся дебатах, которые часто отдают предпочтение эфемерным обоснованиям войны. Таким образом, Зеленский напомнил западным державам, что “цель России - превратить нашу землю, наших людей, наши жизни, наши ресурсы в оружие против вас, против международного порядка, основанного на правилах”. Это объяснение (не считая современного дополнения) вписывается как в борьбу за Украину в прошлых европейских войнах, так и в эту войну. Кремлю удавалось после каждой прошлой войны присоединять украинские территории, население, ресурсы к российским, склоняя европейский баланс сил в свою собственную пользу. Это также было фундаментальной мотивацией нынешней российской войны с самого начала.
Деоккупация черноморских и прибрежных территорий Украины, несомненно, представляет собой наиболее заметный посыл в выступлениях Зеленского в ООН. На данный момент это наиболее полное и компактное заявление Киева по данному вопросу, объединяющее национальные и глобальные перспективы, а также стратегические и экономические соображения. Это также косвенно указывает на несоответствие целей Украины и западной дипломатии. На Западе соотносят свою позицию в отношении Крыма в соответствии с так называемыми российскими “красными линиями” и добровольно наложенными Западом ограничениями “не эскалации”. Это накладывает ограничения на поставки всего необходимого Украине оружия.
/>Украина не восстановит свой полный суверенитет и не сможет развиваться экономически, пока Россия удерживает Крым. Около 80% общего объема экспортно-импортной торговли Украины в годы, предшествовавшие войне, проходило через украинские порты на Черном и Азовском морях. Однако контроль России над Крымом и частями украинского побережья позволил России ввести военно-морскую блокаду Украины. Это также позволяет агрессору добиваться экономических и политических уступок от Запада в обмен на простое смягчение блокады (как в случае с зерновой сделкой) или полное восстановление блокады, когда Россия вышла из этой сделки. Крупные западные инвесторы вряд ли будут чувствовать себя уверенно, вкладывая средства в Украину, пока Россия сможет блокировать морскую торговлю страны и наносить удары по нашей инфраструктуре.
Россия продемонстрировала, чего она может достичь, имея Крым в своих руках. И это касается не только Украины. Агрессор весьма эффективно препятствовал и нарушал судоходство в исключительных экономических зонах других стран на Черном море. Россия также угрожала бурением там морской нефти и газа, запугивала Турцию в военном и дипломатическом отношении, удерживала западные военно-морские державы от входа в Черное море и сохранил потенциал открытия сухопутного коридора к границам Молдовы и Румынии. Никакое “мирное урегулирование” не будет жизнеспособным в Черноморском бассейне, пока российский флот и другие военные активы остаются в своем крымском убежище. Однако их вывод или полное уничтожение вынудит российский Черноморский флот покинуть полуостров и больше туда не возвращаться.
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