Зеленский открыл международные военные учения Rapid Trident - 2020 или Быстрый Тризуб - 2020

12:49 17 Сентябрь Киев, Украина

Владимир Зеленский принял участие в открытии масштабных международных военных учений Rapid Trident - 2020 ( «Быстрый Тризуб - 2020») во Львовской области.



Президент заявил, что рад начать свой визит во Львовскую область с посещения Международного центра миротворчества и безопасности, и поздравил всех с началом "масштабных международных учений".



Также Зеленский напомнил, что интеграция в Североатлантический альянс (НАТО) является стратегической целью Украины, поэтому нужно максимально быстро достичь совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО, а также активизировать реформы для получения членства в НАТО.



По словам украинского лидера, учения Rapid Trident-2020 – важный шаг на пути к НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшат совместимость штабов Украины, США и других членов НАТО.

Кроме Вооруженных Сил Украины и США, участие в учениях примут военнослужащие из Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады и Великобритании. Общая численность личного состава, который будет вовлечен в этих многонациональных учениях, составит около 4000 человек.