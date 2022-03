Зеленский демонтирует старую судебную систему, а вместе с ней - влияние РФ и олигархов

20:05 04 ноября Киев, Украина

Даже на фоне выборов в Америке и терактов в Вене новости Украины были и остаются интересными для европейцев.

И речь идет не только об ожидании реформ или о традиционном философском беспокойстве, которое широко практикует Евросоюз. Нет, европейцы фиксируют изменения в Украине и видят реальную борьбу с коррупцией вопреки нелепым решением Конституционного Суда.

Более того - поддерживают в этой борьбе Владимира Зеленского. И хотя в своей статье «Zelensky newly determined to root out corrupt oligarchs and Russian influence» автор Henry St George не забывает напомнить, что украинский президент - бывший комик, но признает, что тот после избрания удвоил свою нетерпимость к взяточничеству, коррупции и нарушениям демократических ценностей.



Итак, как реагирует ЕС на наш конституционный кризис?

В первую очередь - настороженно. Но они видят понятные месседжи со стороны украинской власти: президент будет восстанавливать всю антикоррупционную вертикаль, которую так старательно выстраивало наше общество после Майдана. Причем он готов бороться с коррупцией и российским влиянием достаточно кардинально - даже если придется полностью обновить Конституционный Суд.



Замечают европейцы и то, что Зеленский и его ближайшее окружение дистанцировано от олигархов и российского влияния. Ну, по крайней мере, сам президент и глава СБУ Иван Баканов, как руководитель спецслужбы, ни разу не давали повода в этом сомневаться.



Более того - партнеры заметили, что украинская Служба безопасности, имея глубокие советские корни и усвоенные десятилетиями методички КГБ, активно очищается и модернизируется. Еще бы! 2014-й год был нелегким для всех правоохранительных структур. Сотни и тысячи должностных лиц и военных имели друзей и родственников в РФ, вместе служили в советской армии или выпустились с одного танкового училища. Вот почему так много крымчан и донетчан в критический момент предали украинскую присягу.



И после 2014 года СБУ дольше ждала реорганизации. Поэтому даже в постмайданный период некоторые ее сотрудники «прославились» и злоупотреблением властью, и тесными связями с российскими бизнес-кругами. Ну что же, спасибо автору статьи, не вспоминал одиозных бывших СБУ-шников Семочко, Демчину и Кононенко. Именно с их помощью спецслужбу затянуло пеленой скандалов с элитными квартирами, джипами и бизнесом.



Поэтому, конечно, после прихода Зеленского реформирование СБУ снова вернулось на уровень национальной безопасности. Но, пожалуй, и определенного давления со стороны европейцев. Ведь Киев все же имеет стратегическое значение на карте для безопасности всего континента. И это не только о российской агрессии и гибридной войне Путина, здесь и точка блокировки нелегалов из стран Ближнего Востока и Приднестровья. Через территорию Украины проходят немало миграционных потоков, а также сугубо для первого отсеивания террористических угроз ЕС заинтересован в формировании мощной спецслужбы на восточной границе. Спецслужбы, которая будет противодействовать терроризму, а не набивать свои карманы откатами по бизнесу и с каждого прибыльного рынка.



И Баканов, в силу того, что он не был продуктом старой СБУ, оказался менее склонным к давлению пророссийских сил и коррумпированных субъектов, чем его предшественники. Поэтому внутреннее очищение спецслужбы пошло быстрыми темпами. С начала 2020 года СБУ открыла 510 таких производств и 143 должностных лица были освобождены от должностей за коррупцию.



Знаком доверия от западных партнеров можно считать встречу Зеленского и Баканова с руководителем британской МИ-6 Ричардом Муром. Правда, журналист упоминает только об отдельных вопросах встречи - российскую агрессию и влияние олигархов на украинские медиа-каналы. Хотя впоследствии в наших СМИ упоминалась и более предметная тема этого разговора - создание международного центра противодействия пропаганде. И в этом есть смысл, учитывая то количество фейков, которые «выливает» и на украинцев, и на европейцев мощная российская пропаганда.

Хочется вспомнить спецоперации, которые СБУ за последний год провела совместно с Европолом и МИ-6 по блокированию международных каналов наркотрафика и контрабанды сигарет. И конечно, задержание в Украине и экстрадицию более десятка исламистов и игиловцев. Даже с закрытыми на карантин границами - это очень большой пласт работы, который ведет СБУ для противодействия терроризму.



Хотя и так понятно, что европейцы только рады такому партнерству, ведь СБУ создает для них первый защитный блок от российской агрессии и «зеленых человечков» из Бурятии.



Собственно, спецслужбе отводится и другая важная роль в решении конституционного кризиса - расследовать роль олигархов в его возникновении. А сомнений, что такое влияние и взаимосвязь существуют, никто не имеет.

Потому авторами самых скандальных представлений в КСУ являются именно народные депутаты от ОПЗЖ, а четверо судей КСУ, находясь под расследованием НАПК, имели конфликт интересов, голосуя за отмену антикоррупционного пакета законов.

«Серьезный конфликт интересов судей Конституционного Суда только подчеркивает необходимость систематического выявления влияния Москвы и олигархических сетей», - считает автор статьи.



И предлагает свой рецепт демонтажа старой судебной системы - двигаться по такой же схеме, как и с СБУ: заводить людей, которые не являются «продуктами» этой системы. Проще говоря - «свежую кровь», которая не имеет связей ни с олигархами, ни с РФ, ни со старыми функционерами. Как показывает практика, такой метод работает.



Хотя он был реален для СБУ, поскольку национальная безопасность - это вертикаль президента. Вот с Конституционным Судом все может быть сложнее. Все-таки каждую треть его состава избирают разные ветви власти - парламент, президент и съезд судей. Но, похоже, Зеленский готов атаковать и будет в этом иметь поддержку граждан.



По свежим социологическим опросам, которые на момент выхода статьи еще не были опубликованы, 60% украинцев не доверяют Конституционному Суду, и почти столько же опрошенных поддерживают проект закона президента о роспуске КС.

Поэтому президент быстро вернет свой рейтинг, если доведет антикоррупционную борьбу до конца. А вместе с ней восстановит доверие к судебной системе.