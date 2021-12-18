ЗеКоманда: состав и что изменилось

20:05 07 Июль Киев, Украина





Начнем с Александра Данилюка, который тогда на эфире дал много обещаний. В команде Зеленского он отвечал за международные отношения, экономику, финансовую и банковскую политику. Однако работа с президентом у Данилюка не пошла. В конце мая 2019-го он занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а в сентябре уже ушел в отставку. Одной из причин стали его не сложившиеся отношения с тогдашним главой



Во время предвыборной гонки, тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою команду. Время прошло, многие сменили не одну должность, а некоторые сошли на этапе предвыборной кампании. Мы предлагаем посмотреть, что случилось с членами "Дрим Тим" команды Зеленского и что они обещали.Начнем с, который тогда на эфире дал много обещаний. В команде Зеленского он отвечал за международные отношения, экономику, финансовую и банковскую политику. Однако работа с президентом у Данилюка не пошла. В конце мая 2019-го он занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а в сентябре уже ушел в отставку. Одной из причин стали его не сложившиеся отношения с тогдашним главой ОПУ Андреем Богданом. На пресс-конференции Зеленский рассказал, что амбиции Данилюка были выше поста в СНБО – он хотел стать премьер-министром. Но президент выбрал другую кандидатуру – Алексея Гончарука (он в должности недолго задержался).

Больше года назад Данилюк обещал, что Украина активизирует работу в Нормандском формате. Можно сказать, что это произошло: в декабре 2019-го впервые за несколько лет состоялась встреча «нормандской четверки». Довольно далеко еще до того, чтобы Украина стала региональным лидером, центром стабильности, демократии и развития. Обещание Данилюка о том, что переговоры с международными партнерами будут вести честные люди, а не коррумпированные чиновники, носит довольно эмоциональный окрас.

Анонсировалось, что Иван Апаршин будет отвечать за безопасность и оборону. Многие ожидали, что он возглавит Министерство обороны, однако Апаршин стал главой директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента. Апаршин, в частности, обещал, что в Украине будет открытым государственный оборонный заказ. Сейчас в парламенте второго чтения ждет законопроект «Об оборонных закупках», который должен поменять законодательство в сфере оборонных закупок с советского на европейское, в том числе минимизировать коррупционные риски и обеспечить открытость процедур оборонных закупок.



Уже вылетел из команды президента Руслан Рябошапка. Сначала он стал одним из заместителей руководителя ОПУ, затем недолго был генеральным прокурором (с августа по март). «Руслан – хороший специалист, но не показал результат», – прокомментировал его увольнение Зеленский. Тогда в эфире ток-шоу Рябошапка рассказывал, как в команде Зеленского будут бороться с коррупцией. Один из пунктов уже выполнен – парламент принял закон о поощрении для тех, кто сообщит о коррупционном преступлении. Насчет перезагрузки антикоррупционных органов: свою должность потерял только Роман Труба из Госбюро расследований.





Ирина Венедиктова. Она уже была народным депутатом в составе фракции «Слуга народа», занимала должность исполняющей обязанности Государственного бюро расследований, а теперь сменила Рябошапку на посту генпрокурора. То, о чем говорила Венедиктова во время предвыборной кампании Зеленского: о реформах в судебной системе, – сейчас не в ее компетенции. Хорошо в команде Зеленского себя чувствует. Она уже была народным депутатом в составе фракции «Слуга народа», занимала должность исполняющей обязанности Государственного бюро расследований, а теперь сменила Рябошапку на посту генпрокурора. То, о чем говорила Венедиктова во время предвыборной кампании Зеленского: о реформах в судебной системе, – сейчас не в ее компетенции. Сергей Бабак, который в команде отвечает за образование и науку, сейчас в парламенте и возглавляет соответствующий комитет. Во время последнего общения с журналистами Зеленский рассказал, что неоднократно предлагал Бабаку стать министром образования, но он отказывался. Обещания Бабака были довольно стандартными: обновить образовательную и научную инфраструктуру, инвестировать в образовательное пространство, вернуть престиж профессии педагога. , который в команде отвечает за образование и науку, сейчас в парламенте и возглавляет соответствующий комитет. Во время последнего общения с журналистами Зеленский рассказал, что неоднократно предлагал Бабаку стать министром образования, но он отказывался. Обещания Бабака были довольно стандартными: обновить образовательную и научную инфраструктуру, инвестировать в образовательное пространство, вернуть престиж профессии педагога.



Не получил никакой должности советник команды Зеленского по вопросам медицины Евгений Комаровский.

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