Затяжная зима в затяжной войне наступает для России

09:26 07 октября Киев, Украина

Стратегия России в длительной войне с Украиной не рассчитана на долгосрочную перспективу дальше 2024 года. Она основана на трех предпосылках: экономика должна поддерживать военную машину; Западная поддержка Украины должна ослабляться и сокращаться; и возможности украинской армии по ведению наступления должны быть исчерпаны. Все они должны быть проверены зимой, хотя на прошлой неделе в центре внимания уже оказалась экономическая траектория России.

После того, как Кремль, наконец, представил проект федерального бюджета на 2024 год, он привлек большое внимание экспертов. Точные статистические данные по ключевым параметрам российской экономики были снижены из-за повышения расходов по секретным статьям. Резкий рост прогнозируемых доходов - до 35 триллионов рублей, 19,5% ожидаемого ВВП - удивил даже самых пророссийских наблюдателей. Министерство финансов, которое настаивало на более реалистичном увеличении, было вынуждено принять во внимание политически предписанный рост расходов и соответствующим образом пересмотреть свои оценки, делая дефицит бюджета менее тревожным.

Тем не менее, растущие военные расходы приводят к его увеличению. По самым консервативным оценкам, ежедневные расходы на войну составляют около 300 млн долларов. Хотя часть этих расходов идет на социальные выплаты, основная часть идет на приобретение оружия. Ожидается, что ускорение активности в оборонно-промышленном секторе приведет к увеличению ВВП на 2,3%. Масштабные вливания бюджетных денег в отрасли, связанные с военным сектором, дают куда менее оптимистичные для Кремля оценки прироста ВВП. В России намечается перспектива промышленного спада. Кроме того, глубокий спад уже невозможно скрывать в энергетическом секторе, в связи с чем «Газпром» признал 25% падение добычи природного газа.

Рост инфляции является неизбежным результатом разрыва между бюджетными расходами, обусловленными спросом, и отстающими доходами. Центральный банк России повысил процентные ставки до 13%, что намного выше целевого показателя в 4-5 (%) с учетом инфляции. Российский рубль остается слабым по отношению к доллару, несмотря на скачок цен на нефть. Индекс инфляционных ожиданий продолжает расти, а опросы россиян показывают рост опасения по поводу цен и стоимости жизни в России.

В тоже время, Кремль, похоже, не заинтересован в получении реалистичных оценок внутренней экономики, вместо этого делая ставку на раскол в западном единстве. Путин и его окружение внимательно следят за решимостью Запада и силой американского руководства. Пропагандисты интерпретируют разногласия в Конгрессе США и возможную приостановку работы правительства как вероятный вклад в сокращение военной помощи Украине. Этот законодательный тупик рассматривается как предшественник вызывающей разногласия избирательной кампании 2024 года в Соединенных Штатах. В Кремле с нетерпением ожидают ослабления поддержки Украины в ходе предвыборной кампании.

Недавние события подорвали надежды Кремля на постепенное разрушение НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг показал продолжающуюся сплоченность Запада во время своего визита в Киев 28 сентября. Столтенберга сопровождали министр обороны Франции Себастьен Лекорню, министр обороны Великобритании Грант Шаппс и начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин. Переговоры были сосредоточены не только на поставках западной техники, но и на создании международного альянса производителей оборонной продукции для обеспечения бесперебойных поставок Украине и упрощения процедур перевооружения европейских вооруженных сил.

Эта инициатива направлена на удовлетворение неотложных потребностей Украины, включая возможности противовоздушной обороны для защиты ее энергетической инфраструктуры и зерновых терминалов в Одессе. Жозеп Борелл, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, посетил эти терминалы 30 сентября и выразил “готовность Брюсселя поддержать Украину” в защите ее критически важной инфраструктуры. Международная коалиция также стремится предоставить Украине возможность производить современные высокотехнологичные системы вооружений, которые лучше тех, что производит российский военно-промышленный комплекс. С приближением зимы Россия планирует нанести еще одну серию атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, полагаясь не столько на дефицитные крылатые ракеты, сколько на беспилотники большой дальности. Украина готовится противостоять этому нападению, укрепляя свои системы противовоздушной обороны и нанося удары по нефтебазам и электросетям в российских регионах вдоль украинской границы.

Сочетание дальних ударов и беспощадных атак по оборонительным позициям оккупантов помогло Украине вернуть инициативу на поле боя. Похоже, что расчеты российского Генерального штаба на истощение украинских бригад, обученных на Западе, остаются лишь мечтами. Вместо того чтобы продвигаться вперед длинными колоннами из бронетехники, ВСУ атакуют небольшими отрядами, возвращая под контроль важные стратегические участки и постепенно прорывая оборону противника. Такая тактика дает основания полагать, что ни осенняя грязь, ни зимние морозы не смогут приостановить наступление. Безусловно, наши защитники понесли серьезный материальный ущерб и трагические человеческие потери, однако даже с учетом потерь, Украина лучше подготовлена к зимнему этапу войны, чем Россия, которая, как бы не старалась, не получает поддержку большинства общества для длительной войны.

Большинство россиян по-прежнему предпочитают игнорировать реалии войны и жить “как обычно”. Ирония в том, что именно путинизм научил население быть “вне политики”. Застойная и пораженная инфляцией экономика наглядно демонстрирует последствия агрессии Кремля, которую никакая пропаганда не может замаскировать под “правое дело”. Украинские дальние удары вызывают еще больше тревожных звонков, и каждая деревня, оставленная потрепанными российскими полками, посылает сигнал о новых поражениях. Непоколебимая поддержка Запада по-прежнему имеет решающее значение для продолжения марша Украины к победе, а также для убеждения россиян в том, что жертвы, которые они понесут в ближайшее время в угоду личных интересов Путина, более чем напрасны.