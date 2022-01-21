Заседание НАТО – Россия не дало значительных результатов

20:43 21 Январь Киев, Украина

Второе на этой неделе заседание с участием России и представителей западной коалиции было проведено в Брюсселе. Согласно краткому отчету двух сторон – НАТО и России – значительных результатов заседание не принесло.

В понедельник, 10 января прошла встреча представителей России и США в Женеве. Пресса, политические эксперты, а также сами представители двух стран заявили, что мероприятие не продвинуло процесс переговоров ни на шаг. Единственный “плюс” – договор о будущих подобных встречах без определенной даты. США не приняли ультиматум Путина..

В среду, 12 января, прошла вторая встреча на этой неделе с участием России. На этот раз было проведено заседание НАТО – Россия, состоявшееся впервые с 2019 года. На встрече присутствовали все представители стран НАТО. Российскую делегацию возглавляли заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и заместитель министра обороны России Александр Фомин. Запад вновь остался стоять на своем и не принял требований России, в свою очередь кремлевские представители уверили Альянс, что такое отношение НАТО приведет “к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности”.

Необходимо напомнить, что обе стороны общались, в первую очередь, о ситуации вокруг Украины. Путин, по его словам, обеспокоен “наращиванием военного присутствия НАТО на восточных рубежах Альянса”, а также “стремлением Украины вступить в ЕС и Североатлантический военный блок”. Россия прямым текстом говорит, что “не может позволить отдать Украину Западу”.

Какое право имеет Россия “не отдавать” Украину “Западу” никто не знает, хотя все прекрасно понимают. Путин утверждает, что, таким образом, НАТО подберется к российским границам и “будет угрожать своим военным присутствием”.

Это официальная версия Кремля, согласно которой “Россия испытывает переживания и обеспокоенность”. Эти “переживания”, несмотря на абсурдность заявления, в том числе, рассматривались на заседаниях в понедельник и среду. Вопрос касался о сокращении ракет на восточных границах НАТО, а также о полном запрете размещения крылатых ракет средней и малой дальности в приближенных к России государствам ЕС. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что в этом направлении Запад готов работать с Россией, однако при условии взаимного разоружения приграничных районов, при “контроле и взаимной проверке реализации условий”. Российская сторона взяла некоторое время на размышления и не дали никакого ответа.

Очевидно, что Запад определил проблему “российской озабоченности”, согласно официальным заявлениям Кремля, но российские представители не смогли дать внятного ответа, казалось бы, на мучающий их вопрос. Почему? Все очень просто, им надо другое. Путину нужна вся Украина под его контролем. Поэтому он и выдвигает ложные и неосуществимые требования, чтобы зомбировать людей на “отказ Запада от мирного решение проблемы” и оправдать военные действия. А прямые угрозы безопасности Европы от замминистра МИДа Грушко, будут преподноситься российскими пропагандистами, как “пренебрежение НАТО безопасностью своих союзников”.

Почувствовав вкус легкой победы в Казахстане, выждав момент ослабления Европы и США, Путин, по всей видимости, идет в ва-банк, при этом его ставка станет приговором, как для него, его элиты, так и для России.