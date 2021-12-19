Зарплата глав ОГА за июнь месяц

20:59 15 Июль Киев, Украина

Заработная плата чиновников не может составлять больше, чем 10 минимальных зарплат. Однако в эту сумму не входят отпускные, больничные и материальная помощь.

Мы выяснили сколько заработали главы областных администраций за июнь.