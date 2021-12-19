Зарплата глав ОГА за июнь месяц

Заработная плата чиновников не может составлять больше, чем 10 минимальных зарплат. Однако в эту сумму не входят отпускные, больничные и материальная помощь.
Мы выяснили сколько заработали главы областных администраций за июнь.
Самая высокая зарплата в июне была у главы Николаевской ОГА Александра Стадника – 70 тысяч 745 гривен. Ему выплатили помощь по временной нетрудоспособности в мае – 23,5 тысячи. Также больше остальных заработал уже уволенный с поста главы Винницкой ОГА Владислав Скальский – 58 тысяч 547 гривен.
Изображение большого размера (откроется в новом окне)
Василий Володин, которого в середине июня президент назначил руководителем Киевской обладминистрации, заработал чуть больше 33 тысяч гривен. Также в начале июня на должность главы Запорожской ОГА был назначен Виталий Боговин, ему начислили 28,3 тысяч гривен. Меньше всех в прошлом месяце заработал глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов – 14,2 тысячи гривен. Он занял свою должность только 20 июня.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии