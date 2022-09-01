Запорожскую АЭС назвали последним оружием путина

19:58 30 августа Киев, Украина

«Так как в “ядерные удары” России Запад перестал верить, Путин решил шантажировать Европу техногенной катастрофой на Запорожской АЭС . Однако он вновь просчитался, так как даже при выведении ее из электросети Украины, украинцы смогут пережить зиму в относительном тепле», - сообщают эксперты.

«Сперва следует отметить, что любые провокации со стороны России по поводу взрыва атомных реакторов на Запорожской АЭС – блеф. Такой же блеф, как речь Киселева о «затоплении Британии путем нанесения удара ракетой «Сармат», заявляют аналитики.

По мнению замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Алексея Кучеренко, Путин намерен обвинить украинскую сторону в ударах по атомной станции в Энергодаре, чтобы международное сообщество начало давление на Киев по передаче электростанции под контроль России.

С другой стороны, путем провокация возникновения техногенной катастрофы, в Кремле хотят убедить украинское правительство, чтобы они пошли на уговоры Запада и самостоятельно передали «Росатому» контроль над ЗАЭС. То есть, Путин не преследует цель уничтожить станцию, но всеми силами пытается ее рэкетировать.

«Очевидно, что ему это не удастся, так как даже в случае попыток перенаправить электроэнергию в Крым, ВСУ смогут перебить линии электропередач нанесением высокоточных ударов по ним. Однако, оккупанты в силах отключить ЗАЭС, тем самым оставив Украину без мощнейшей электростанции в зимний период. Это вариант наиболее вероятный в том случае, если Россия не сможет реализовать первые два», - заявляют аналитики.

По словам Кучеренко, для Украины это не станет катастрофой. Энергетик убежден, что в стране достаточно других станций вырабатывающих электроэнергию, кроме того, есть уголь и некоторые запасы газа. Он уверен, что в зимний период в домах будет снижена подача тепла, будут введены ограничения по использованию электричества, однако люди не замерзнут.

«Россия использовала абсолютно все свои рычаги давления, которые оказались не действенны. Энергетический шантаж ЕС не удался. В ядерный шантаж никто не верит. ЗАЭС не дает никакого преимущества в войне. Понятно, что будущую зиму украинцы почувствуют, как никогда прежде, однако замерзнет скорее российская экономика вместе с оккупантами на территории Украины», - заявляют украинские аналитики.