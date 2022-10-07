Западные аналитики считают диверсии в РФ эффективным средством для расшатывания Кремля

18:23 07 октября Киев, Украина

С тех пор как 21 сентября Путин объявил мобилизацию, в России начали фиксироваться акты диверсий, в числе которых несколько поджогов военкоматов.

«Эти действия — куда более эффективней, чем российские протесты . Даже митинги в Дагестане не смогли изменить ситуацию», — считают политологи. В открытых источниках неоднократно публиковалась информация, что наибольшее число военных было задействовано из депрессивных регионов России.

После объявления мобилизации, эти регионы стали оплотами наиболее сильных протестных движений. Отдельного внимания заслужил Дагестан. В соцсетях публиковались видео, на которых протестующие пытались силой задержать автомобили полицейских, помогали друг другу вырываться из рук правоохранителей и вступали в противостояние с сотрудниками силовых структур.

«Даже протесты в Дагестане не привели к выполнению требований протестующих – отмене мобилизации. С оглядкой на митинги в Москве и в других крупных городах, дагестанское движение антимобилизации выглядит наиболее серьезно. Но по факту, эти люди не сделали ничего, что помогло бы решить проблему», — пишут политологи.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграмме подчеркнул, что “вопреки акциям протеста, задачи по частичной мобилизации от президента России дагестанцы выполнят”. Кроме того, было задержано 100 митингующих, которых, вопреки организаторам протестов, никто не пошел вызволять.

«Дегстан создал прецедент, однако не смог довести его состоятельность. Немаловажным фактором является мотивация протестующих. В этот раз она касается непосредственно жизни россиян, их близких. Но даже в этом случае, они, по какой-то причине, предпочитают отправиться умирать в Украину, но не хотят отвоевать свой дом у кремлевского узурпатора. По-видимому, за пределами России, уже мало кто питает надежды, что россияне обладают мужеством для свержения путинского режима», — пишут политологи.