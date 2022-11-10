Западные аналитики обеспокоены политикой Венгрии в ЕС

16:09 09 ноября Киев, Украина

Не все страны Запада едино разделяют политику санкций введенных против России. В частности Венгрия, вместе с премьер-министром Виктором Орбаном, всецело стараются воспрепятствовать ликвидации путинского режима и блокируют многие инициативы внутри Европейского Союза, направленные на смену лидера в РФ.

14 октября правительство Венгрии и премьер-министр Виктор Орбан запустили общенациональный опрос относительно политики санкций Европейского Союза против России. В опросе венгров просили поделиться своим мнением об энергетических санкциях, введенных ЕС против РФ. Анкета включала в себя семь вопросов о принятых и будущих санкциях в отношении российских энергоресурсов; расширение единственной в Венгрии атомной электростанции в городе Пакш, созданной «Росатомом»; а также общее влияние санкций на цены продуктов питания, туризм и иммиграцию. Параллельно опросу, правительство усилило пропаганду антизападных санкций, утверждая, что они “разоряют народ”, сравнив их с взрывами ракет в Украине.

Опросник Орбана стал, своеобразной кульминацией многолетних трудов Венгрии по противодействию санкциям ЕС в отношении России. На самом деле вызывает удивление, как Будапешт поддержал предыдущие ограничения Европарламента, введенные после 24 февраля. Однако теперь, Орбан заявил, что ЕС должен отменить антироссийские санкции к концу 2022 года, так как это “наносит больший вред Европейскому Союзу, чем России”.

Аналитики, комментируя действия Орбана, отмечают, что члены ЕС нашли альтернативных поставщиков энергоресурсов и в будущем году экономики стран должны вернуться в привычное русло, прекратив сокращение. «В тоже время, возникает вопрос о европейском единстве, так как союзничество Венгрии, при правительстве Орбана, с Россией больше не вызывает сомнений. А для принятия решений Европарламентом необходимо единогласная поддержка всех членов ЕС. Логично, что Будапешт, всякий раз, когда на голосование будет стоять вопрос о введение новых или продление существующих антироссийских ограничений, блокирует любую инициативу», - заключают они.

Аналитики уверенны, что в венгерский народ страдает из-за политики действующих властей, которая направлена на взаимодействие с Россией. «Дело в том, что Венгрия сильно пострадала от полномасштабного вторжения России в Украину. Причиной тому, в том числе, послужила политика Орбана и правящей партии Фидес, которые до 24 февраля выступали за умиротворение агрессора и отмену санкций против России введенных после 2014 года. Венгры пожинают плоды сближения их премьер-министра с Путиным, на протяжении последних восьми лет. Если падение уровня жизни в стране продолжится, правящая партия начнет терять уровень поддержки населения. Поэтому, Орбан поддерживает кремлевскую антизападную пропаганду, чтобы перенести вину на Брюссель, США и Украину и не потерять власть», пишут они.

Если Европейский Союз не сможет изменить систему голосования, которая подразумевает 100% поддержки всех участников для принятия решения, в ближайшем будущем Украина может столкнуться с новыми препятствиями на пути получения помощи от ЕС.