Запад обсуждает поставки тяжелых танков Украине

20:56 16 января Киев, Украина

Партии первых западных БМП, которые принято называть легкими, колесными танками не успели прийти в Украину, как на Западе заговорили о передаче тяжелых танков. Ранее, партнеры поставили Киеву несколько сотен советских Т-72, однако модели западного образца более современные, защищенные и маневренные. Но с самого начала войны Запад затормозил этот процесс, а теперь дискуссии разразились с новой силой.



Страны НАТО постепенно снимают барьер за барьером, по передаче вооружения Украине. Еще недавно об MLRS «HIMARS» никто из украинцев не знал, а теперь они стали почти что “народными героями”. Тем не менее, Украина еще не получила всех видов военной техники, которая позволила бы завершить войну в кратчайшие сроки.





Поставки тяжелых танков западного образца должны сыграть решающую роль для ВСУ, что позволит деоккупировать оставшиеся территории нашей страны. Однако этот барьер еще не снят, хотя в ближайшее время вопрос может быть решен.



Киев уже давно просил Берлин дать ему эти



Многие страны ЕС, в том числе Польша, готовы поделиться с Киевом своими «Leopard 2», однако, как известно, этого невозможно осуществить без согласия страны-производители, то есть, Германии. За все время войны, Берлин никогда не брал на себя инициативу и не действовал первым. Поставки из ФРГ осуществлялись лишь после аналогичной поддержки союзников. В тоже время, как только США, Канада, Великобритания передавали Украине новый вид вооружения, Германия, буквально, в считанные дни заявляла о том, что даст Киеву такое же либо аналогичное оружие, что и ее партнеры по НАТО. Примечательно, что многие поставки техники из ФРГ были засекречены и остаются таковыми до сих пор. Запад действует постепенно. Передача Киеву БМП «Bradley», а также колесных аналогов из Германии и Франции тут же возобновила дискуссии с новой силой по поводу поставок Украине немецких танков «Leopard 2».Киев уже давно просил Берлин дать ему эти танки , однако Германия оттягивала этот момент, впрочем, как и остальные страны Запада. Дело в том, что именно «Leopard 2» по техническим характеристикам лучше всего подходят ВСУ. По оценкам авторитетного издательства «Military Ordnance», “танк прекрасно сбалансирован, имеет отличные характеристики живучести, защищенности, проходимости и его смело можно назвать лучшим танком в мире”. Кроме того, они буквально раскиданы по всем странам Европы и их поставки гораздо проще и быстрее организовать, чем, например «Abrams» из США. Немецких машин насчитывается более 3 тыс. штук в странах НАТО и, как утверждают в Украине, если бы каждая страна, которая имеет «Leopard 2» предоставила, хотя бы 10% из своих личных запасов, этого количества было бы достаточно, чтобы закрыть потребности ВСУ.Многие страны ЕС, в том числе Польша, готовы поделиться с Киевом своими «Leopard 2», однако, как известно, этого невозможно осуществить без согласия страны-производители, то есть, Германии. За все время войны, Берлин никогда не брал на себя инициативу и не действовал первым. Поставки из ФРГ осуществлялись лишь после аналогичной поддержки союзников. В тоже время, как только США, Канада, Великобритания передавали Украине новый вид вооружения, Германия, буквально, в считанные дни заявляла о том, что даст Киеву такое же либо аналогичное оружие, что и ее партнеры по НАТО. Примечательно, что многие поставки техники из ФРГ были засекречены и остаются таковыми до сих пор.

Для того чтобы сломать очередной барьер Запада по передаче Украине танков западного образца, Великобритания выступила с инициативой дать Киеву свои тяжелый танки «Challenger». Речь идет о небольшом количестве, однако это создаст прецедент и, вероятно, подтолкнет Берлин к аналогичным действиям. Как уже говорилось выше, Германии необходимо лишь снять запрет на передачу танков, ведь около 10 стран ЕС уже готовы поставить Украине необходимые «Leopard 2».



Механизм поставок Киеву немецких танков активно обсуждается. Очевидно, вскоре, наши защитники все же получат долгожданную бронетехнику. Кроме того, после получения Украиной «Leopard 2» могут последовать еще более смертоносные системы нападения и современные системы защиты.