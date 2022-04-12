«Замороженный» конфликт: что известно о непризнанном государстве Северный Кипр

Независимость Северного Кипра не признало ни одно государство, кроме Турции, которая и по сей день продолжает тратить баснословные деньги на его содержание.
Пятнадцатого ноября 1983 года Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) объявила о «независимости» от остальной части острова. К этому привел длительный конфликт между греческой и турецкой общинами Кипра, в который вмешалась Турция, оккупировав около 40 процентов северной части острова.
За это время разрешить конфликт и объединить остров пытались пять генеральных секретарей ООН, но безуспешно. Объединению мешает позиция Турции, которая не хочет убирать своих солдат с острова и не собирается никого подпускать к богатым месторождениям газа и нефти возле Кипра. Кратко рассказываем историю старейшего «замороженного» конфликта в Европе.
Остров Кипр стал независимым государством в 1960 году. Гарантами суверенитета выступили Великобритания, Греция и Турция. А в Конституции прописали для греческой и турецкой общин равные возможности участия в управлении новым государством. Первым президентом Кипра избрали главу греческой общины — архиепископа Макариоса, а вице-президентом — главу турецкой Кучука.
Но фактически сразу обострились отношения между греками-киприотами и этническим меньшинством турецкого происхождения. Со стороны греческой общины действовала подпольная организация «Национальная организация кипрских бойцов» (EOKA). В ответ турки-киприоты создали группы территориальной обороны (ТНТ). Этнические общины Кипра поддерживали Греция и Турция, из-за чего на протяжение 1960-х оба государства не раз оказывались на грани войны.
Так продолжалось до июля 1974 года, когда на Кипре произошла попытка государственного переворота. Власть захватили путчисты с целью присоединить остров к Греции. Турция в ответ ввела на территорию страны войска, фактически оккупировав северную часть острова. Анкара аргументировала свое решение попыткой защитить этнических турок. Греция отправила свои войска, и началась полноценная война — с танками, артиллерией, авиацией и военными кораблями.
Боевые действия удалось остановить только в августе. Путчистов арестовали, на остров ввели миротворцев ООН, которые расположились между сторонами конфликта по так называемой «зеленой линии». К тому времени Турция уже контролировала примерно 40 процентов территории острова. В боях погибли примерно 15 тысяч человек с обеих сторон, тысячи пропали без вести, а беженцами стали 400 тысяч турок-киприотов и 200 тысяч греков-киприотов.
В последующие годы шли переговоры о том, чтобы объединить север и юг Кипра хотя бы в федеративное государство. Но 15 ноября 1983 года подконтрольная Анкаре Турецкая Республика Северного Кипра объявила о своей независимости. Совбез ООН специальной резолюцией объявил это решение незаконным. Легитимной признавалась власть Республики Кипр в греческой части, а север острова считается временно неподконтрольной территорией.
В итоге Северный Кипр не признало ни одно государство мира, кроме Турции. С 1974 года в Северный Кипр из Турции переехало более 60 тысяч человек, большинство из которых заняли брошенные греческие деревни. Этот регион с примерно 300 тысячами жителей полностью зависит от финансирования Анкары. В 2019 году содержание Северного Кипра обошлось Турции в около 342 миллионов евро.
Сегодня Республика Кипр в греческой части острова — член Евросоюза, 20 процентов ее ВВП дает туризм. А Северный Кипр находится под международным эмбарго, и многие его туристические места превратились в курорты-призраки.
Конфликт на Кипре пытались решить пять генеральных секретарей ООН. Ближе всех к успеху был Кофи Аннан. Он предложил план объединения острова в федеративную республику. В 2004 году под эгидой ООН в обеих частях провели референдум по этому поводу. Турки-киприоты поддержали план Аннана, а вот греки-киприоты — нет.
В конце 2016 года объединить Кипр попытался генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, но безуспешно. Теперь этим вопросом занимается нынешний генсек Антониу Гутерреш.
Конфликт на Кипре пытались решить пять генеральных секретарей ООН. Ближе всех к успеху был Кофи Аннан. Он предложил план объединения острова в федеративную республику. В 2004 году под эгидой ООН в обеих частях провели референдум по этому поводу. Турки-киприоты поддержали план Аннана, а вот греки-киприоты — нет.
В конце 2016 года объединить Кипр попытался генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, но безуспешно. Теперь этим вопросом занимается нынешний генсек Антониу Гутерреш.
В 2015 году «президентом» непризнанной ТРСК стал Мустафа Акынджи, который выступал за объединение Кипра, критиковал политику турецкого лидера Реджепа Эрдогана и пытался ослабить влияние Анкары. В одном из интервью в начале 2020 года он даже не исключал полномасштабный турецкий военный захват Северного Кипра по «крымскому» сценарию. В ответ Эрдоган пообещал ему «преподать урок».
В октябре 2020 года Акынджи проиграл выборы ставленнику Эрдогана — консерватору и стороннику разделения острова Эрсину Татару. Теперь переговоры об объединении снова зашли в тупик.
Турция формально не против объединения Кипра. Но есть несколько камней преткновения. Первый — это статус турецких солдат на острове. Турецкий военный гарнизон в ТРСК насчитывает более 40 тысяч человек. Анкара хочет их оставить, а правительство Республики Кипр требует немедленного вывода. Последняя попытка переговоров об объединении в конце 2019 года сорвалась из-за заявления Турции о том, что она хочет построить военно-морскую базу на территории ТРСК.
Второй фактор — у берегов Кипра нашли большие запасы газа и нефти. И в случае объединения острова Турция может потерять к ним доступ. А так турецкие компании уже получили «разрешение» на разработку от непризнанной ТРСК. Военные корабли Турции не пускают на кипрский шельф европейских бурильщиков. Этим недовольны греки-киприоты, Евросоюз и даже США.
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