«Замороженный» конфликт: что известно о непризнанном государстве Северный Кипр

12:28 16 ноября Киев, Украина

Независимость Северного Кипра не признало ни одно государство, кроме Турции, которая и по сей день продолжает тратить баснословные деньги на его содержание.

Пятнадцатого ноября 1983 года Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) объявила о «независимости» от остальной части острова. К этому привел длительный конфликт между греческой и турецкой общинами Кипра, в который вмешалась Турция, оккупировав около 40 процентов северной части острова.

За это время разрешить конфликт и объединить остров пытались пять генеральных секретарей ООН, но безуспешно. Объединению мешает позиция Турции, которая не хочет убирать своих солдат с острова и не собирается никого подпускать к богатым месторождениям газа и нефти возле Кипра. Кратко рассказываем историю старейшего «замороженного» конфликта в Европе.





Остров Кипр стал независимым государством в 1960 году. Гарантами суверенитета выступили Великобритания, Греция и Турция. А в Конституции прописали для греческой и турецкой общин равные возможности участия в управлении новым государством. Первым президентом Кипра избрали главу греческой общины — архиепископа Макариоса, а вице-президентом — главу турецкой Кучука.

Но фактически сразу обострились отношения между греками-киприотами и этническим меньшинством турецкого происхождения. Со стороны греческой общины действовала подпольная организация «Национальная организация кипрских бойцов» (EOKA). В ответ турки-ки­приоты создали группы территориальной обороны (ТНТ). Этнические общины Кипра поддерживали Греция и Турция, из-за чего на протяжение 1960-х оба государства не раз оказывались на грани войны.



Так продолжалось до июля 1974 года, когда на Кипре произошла попытка государственного переворота. Власть захватили путчисты с целью присоединить остров к Греции. Турция в ответ ввела на территорию страны войска, фактически оккупировав северную часть острова. Анкара аргументировала свое решение попыткой защитить этнических турок. Греция отправила свои войска, и началась полноценная война — с танками, артиллерией, авиацией и военными кораблями.





Боевые действия удалось остановить только в августе. Путчистов арестовали, на остров ввели миротворцев ООН, которые расположились между сторонами конфликта по так называемой «зеленой линии». К тому времени Турция уже контролировала примерно 40 процентов территории острова. В боях погибли примерно 15 тысяч человек с обеих сторон, тысячи пропали без вести, а беженцами стали 400 тысяч турок-киприотов и 200 тысяч греков-киприотов.

В последующие годы шли переговоры о том, чтобы объединить север и юг Кипра хотя бы в федеративное государство. Но 15 ноября 1983 года подконтрольная Анкаре Турецкая Республика Северного Кипра объявила о своей независимости. Совбез ООН специальной резолюцией объявил это решение незаконным. Легитимной признавалась власть Республики Кипр в греческой части, а север острова считается временно неподконтрольной территорией.

В итоге Северный Кипр не признало ни одно государство мира, кроме Турции. С 1974 года в Северный Кипр из Турции переехало более 60 тысяч человек, большинство из которых заняли брошенные греческие деревни. Этот регион с примерно 300 тысячами жителей полностью зависит от финансирования Анкары. В 2019 году содержание Северного Кипра обошлось Турции в около 342 миллионов евро.

Сегодня Республика Кипр в греческой части острова — член Евросоюза, 20 процентов ее ВВП дает туризм. А Северный Кипр находится под международным эмбарго, и многие его туристические места превратились в курорты-призраки.



Конфликт на Кипре пытались решить пять генеральных секретарей ООН. Ближе всех к успеху был Кофи Аннан. Он предложил план объединения острова в федеративную республику. В 2004 году под эгидой ООН в обеих частях провели референдум по этому поводу. Турки-киприоты поддержали план Аннана, а вот греки-киприоты — нет.



В конце 2016 года объединить Кипр попытался генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, но безуспешно. Теперь этим вопросом занимается нынешний генсек Антониу Гутерреш.





В 2015 году «президентом» непризнанной ТРСК стал Мустафа Акынджи, который выступал за объединение Кипра, критиковал политику турецкого лидера Реджепа Эрдогана и пытался ослабить влияние Анкары. В одном из интервью в начале 2020 года он даже не исключал полномасштабный турецкий военный захват Северного Кипра по «крымскому» сценарию. В ответ Эрдоган пообещал ему «преподать урок».

В октябре 2020 года Акынджи проиграл выборы ставленнику Эрдогана — консерватору и стороннику разделения острова Эрсину Татару. Теперь переговоры об объединении снова зашли в тупик.

Турция формально не против объединения Кипра. Но есть несколько камней преткновения. Первый — это статус турецких солдат на острове. Турецкий военный гарнизон в ТРСК насчитывает более 40 тысяч человек. Анкара хочет их оставить, а правительство Республики Кипр требует немедленного вывода. Последняя попытка переговоров об объединении в конце 2019 года сорвалась из-за заявления Турции о том, что она хочет построить военно-морскую базу на территории ТРСК.

Второй фактор — у берегов Кипра нашли большие запасы газа и нефти. И в случае объединения острова Турция может потерять к ним доступ. А так турецкие компании уже получили «разрешение» на разработку от непризнанной ТРСК. Военные корабли Турции не пускают на кипрский шельф европейских бурильщиков. Этим недовольны греки-киприоты, Евросоюз и даже США.