Заминированный Донбасс: около 2 млн человек находятся в опасной зоне

19:41 15 Апрель Киев, Украина

Территория боевых действий на Донбассе остается одной из самых заминированных в мире. Шахтерский край усыпан минами и несработанными боеприпасами. В связи с этим местные жители не могут вести сельское хозяйство.

По словам Оснат Лубрани, координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине, на то, чтобы полностью разминировать территорию Донбасса, потребуются десятилетия. И еще долгие годы, мины и другие взрывоопасные предметы будут угрожать здоровью и социально-экономическому благополучию людей, проживающих в этом регионе.

Около 2 млн человек подвергаются опасности, находясь на территории Донбасса, по обе стороны разграничения. И если на подконтрольных районах ведется хоть какая-то работа по разминированию, то, что происходит на захваченной территории достоверно не известно.

Недавно власти самопровозглашенной ЛНР заявили о гибели 17-летнего подростка, которой подорвался на мине. Еще один несовершеннолетний был ранен при подрыве на неизвестном взрывном устройстве. Все события произошли в районе поселка Славяносербск. Спустя несколько дней, в ЛНР заявили о тяжелом ранении мужчины вблизи реки Северский Донец.

В ООН подсчитали, что в прошлом году, минимум 70 гражданских лиц погибли или получили ранения из-за мин. А с 2014 года, зарегистрировано 1190 пострадавших от мин. Однако, как уверяют эксперты, реальное число пострадавших может быть намного больше.

Украина на сегодняшний день занимает 5-ое место в мире по количеству гражданских лиц, пострадавших от взрыва мин и взрывоопасных предметов.