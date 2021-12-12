Замедлить старение с помощью препаратов будет возможно

Процесс старения многие столетия беспокоит человечество. И вот, ученым из Калифорнийского университета Сан-Диего, США, опираясь на исследования в области молекулярной биологи и биоинженерии, удалось открыть ключевые механизмы старения. Эту потрясающую новость сообщает портал Phys.org.

Сообщается, что для того, чтобы понять, с какой скоростью и по каким причинам стареют клетки, ученые обратились к пекарским дрожжам Saccharomycescerevisiae. В ходе исследования, эксперты обнаружили, что клетки с одинаковым генетическим материалом и в той же среде могут стареть совсем по-разному, по различным молекулярным и клеточным траекториям.

“Использовав микрогидродинамику, компьютерное моделирование и другие методы мы обнаружили, что примерно половина клеток стареют в процессе постепенного снижения стабильности ядрышка, региона в ядерной ДНК, где производятся основные компоненты белковых “фабрик”. А другая половина стареет в результате дисфункции митохондрий, энергетических станций клетки”, - говорится в исследовании.

По словам ученых, клетка вступает на один из этих двух путей еще в юности, и следует ему до смерти. В попытке разобраться, как она принимает такое решение, ученые идентифицировали молекулярные процессы, лежащие в основе каждого маршрута, и обнаружили молекулярную схему, которая контролирует старение клетки, “как электрическая схема контролирует работу бытовых приборов”.

“Компьютерное моделирование помогло перепрограммировать главную молекулярную схему, модифицируя ее ДНК, и создать новый маршрут старения с увеличенной продолжительностью жизни”, - сообщают исследователи.

На основе открытия биологи планируют разработать химические препараты, способные увеличить продолжительность жизни.

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