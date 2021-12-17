Выборы в Черногории 2016 и причастность ГРУ РФ

В Черногории 16 октября 2016 года состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала Демократическая партия социалистов Черногории (ДПСЧ).



В то время Мило Джуканович, который возглавлял страну в общей сложности около четверти века, называл голосование выбором между членством в ЕС и НАТО и тем, чтобы стать "российской колонией". Что так, скорее всего, и было, поскольку к выборам был привлечён бывший офицер ГРУ РФ Виктор Бояркин, и это был не первый раз, когда Бояркин работал в Черногории, вмешиваясь в выборы, ранее в 2006 за год до покупки Олегом Дерипаской крупного завода в Черногории, они уже сотрудничали вместе.



Прошло более 10 лет и в 2016 в очередной раз Бояркин вместе с Дерипаской решили вмешаться в выборы в Черногории, по всей видимости, была проделана «работа над ошибками» и в этот раз деньги вливались в оппозицию, дабы сорвать вступление Черногории в НАТО.

Кому было выгодно срывать это соглашение? Вопрос остаётся открытым, но давние связи с непосредственной верхушкой руководства РФ могут вполне ответить на этот вопрос. Дерипаска потратил огромные суммы, и не получил ожидаемого результата, но получил в очередной раз громадный опыт влияния на выборы в другой стране. Возможно, что следующая «работа над ошибками» принесёт ему абсолютно другие результаты и они будут достигнуты. Так как цели самого Дерипаски и его руководства остаются не именными и полностью совпадают.



Под прицелом остаются страны с ослабленной экономикой и не стабильной политической ситуацией, а в первую очередь под ударом могут оказаться страны, которые планируют вступление в НАТО и в ЕС.