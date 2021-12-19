Зачем Россия стягивает войска к границам Украины

23:08 09 Апрель Киев, Украина

В Брюсселе обеспокоены ростом числа российских войск у границ Украины. Жозеп Боррель, а также лидеры Германии и Франции заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а США, что поддержит страну в случае реального вооруженного конфликта. Однако многие эксперты убеждены, что Путин нашел новый способ манипулировать санкциями Запада.





Известно, что европейское командование вооруженных сил США сменило статус на востоке Украины с «возможного кризиса» на «потенциально неминуемый кризис». Такая оценка была присвоена из-за того, что после учений 23 марта, Эскалация конфликта на Востоке Украины теперь может усугубиться положением дел на Юге. Так, российские военные перебросили свои войска не только на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, но и на аннексированный полуостров Крым.Известно, что европейское командование вооруженных сил США сменило статус на востоке Украины с «возможного кризиса» на «потенциально неминуемый кризис». Такая оценка была присвоена из-за того, что после учений 23 марта, Россия так и не вывела свои войска с территории Украины. В Кремле же продолжают утверждать, что любые перемещения армий по территории России это внутреннее дело страны.

Некоторые эксперты убеждены, что действия Москвы носят демонстративный характер, но и не исключают, что постоянное нагнетание конфликта может привести к реальным боевым действиям.

России нужно средство давления на Запад. Еще недавно таким средством торга, давления, была угроза попрание прав человека. Эта логика действовала до ареста Навального. Но эта мера воздействия утратила свою эффективность.



В результате возникла необходимость получить новое средство давления на Запад. "Я подозреваю, что этим средством будет угроза развязывания войны в Украине. ЕС вложил много сил и средств в то, чтобы такой войны не допустить. Ставки высокие и самое время попугать”, - прокомментировал действия Кремля российский военный обозреватель Александр Гольц.



Украинский политолог Владимир Фесенко убежден, что “бряцанье” оружием, это способ Путина воздействовать на Украину в переговорах с боевиками самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, пойти им на уступки. Однако, политолог не отрицает, что это может быть очередной раунд торгов с Западом, как с США, так и с Европой. Фесенко напомнил, что Россия проводит учения и в Белоруссии, а это уже может угрожать не только Украине, но и всему Северо-Восточному региону ЕС.



В одном эксперты уверены, что до мая, за счет погодных условий, эскалации конфликта не предвидится. Однако уверяют, что Путин продолжит давление и шантаж в отношении Украины. Это игра с огнем, ведь от “бряцанья” оружием до войны может быть один шаг.