20:18 13 ноября Киев, Украина

США требуют прекратить строительство политического проекта “Северный поток-2”, который замаскирован под экономически выгодный, современный газопровод.

Рик Перри, министр энергетики США, заявил об угрозе для Украины, в частности, и для всей Европы в целом. По его словам, этот проект необходим, чтобы дестабилизировать мирную ситуацию в Европе и полностью развязать руки Путину.

В Российском МИДе отметили, что “Северный поток-2” является чисто коммерческим проектом. По их словам, он призван укрепить энергетическую безопасность Европы, расширить возможные поставки газа и ликвидировать транзитные риски.

Однако, основываясь на логике действий Кремля, новый газопровод необходим для того, чтобы усилить влияние России на европейские страны за счет манипуляции на поставках газа. Возможность более агрессивных действий российской армии на востоке Украины. Увеличение цен на газ для украинцев.

Ранее Рик Перри подчеркнул опасность строительства газовой магистрали для европейцев. Его речь в Вильнюсе на конференции по вопросам евроатлантического энергетического сотрудничества заставила задуматься европейских лидеров. Он утверждает, что Европа станет более зависимой от сбоя поставок, тем самым Россия сможет значительно увеличить свое влияние на их политику.

В поддержку политизированного проекта также выступила часть правительства Германии. Известно также, что Герхард Шредер, экс-канцлер Германии, является иностранным членом Российской академии наук и председатель совета директоров ПАО «НК «Роснефть». Не стоит объяснять, почему часть немецкого правительства так хочет, чтобы проект был завершен как можно скорее несмотря ни на что.

Стоит также заметить, что в связи с санкциями строительство “Северного потока-2” было приостановлено. А после покушения на жизнь Алексея Навального 20 августа 2020 года стал вопрос о полном прекращении строительства проекта. Ангела Меркель ясно дала понять, что Германию не устраивают тесные экономические отношения со страной, где используют подобные методы правления. Меркель и Макрон требуют провести официальное независимое расследование, лишь после которого Германия даст ответ о продолжении строительства или о полной его остановке.

Следует напомнить, что газопровод будет выходить именно в Германии и именно через Германию будет проходить основной транзит газа для всех стран Европы. Немцы также получат огромный рычаг энергетического давления на политические решения в Европе. При этом они выступают за то, чтобы Путин начал вести честную игру и ждут решения России в отношении дальнейшей судьбы “Северного потока” для Украины, расследования отравления Навального и выводе российских военных из Донбасса и Луганска. А это еще один раз показывает, на сколько Германия “выше” России и что они не станут заниматься манипуляциям с энергетикой.