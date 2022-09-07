Зачем россии нужны референдумы на оккупационных территориях

21:32 07 сентября Киев, Украина

На протяжении последних нескольких избирательных кампаний в России множество его участников указывали на массовые фальсификации и нарушения избирательного процесса.

Так, накануне выборов в Госдуму рф в 2021 году российские власти не допустили ни одного международного наблюдателя. А российский ЦИК и вовсе закрыл доступ ко всем камерам наблюдения на всех избирательных участках.

В тоже самое время, в большинстве регионов жители вышли на улицы после того, как появились первые данные от ЦИКа о предварительных результат голосования и это была не всеобъемлющая поддержка действующей власти и её партий сателлитов, а наоборот люди выражали протест и говорили о массовых фальсификациях.

Тогда в россии выборы показали, что время прозрачных, честных и конкурентных выборов прошло, осталась лишь иллюзия, которая направлена на то небольшое количество людей, которые по каким-либо причинам поддерживали действующую власть в стране.

И теперь именно эти люди пошли воевать в Украину, всецело доверяя и поддерживая своего правителя.

В Украине в это же самое время и конкретно граничащих с россией регионах по социологическим опросам проведёнными несколькими независимыми на то время группами граждане Украины поддерживали кого угодно, но не пророссийски настроенных политиков, оппозицию – да, действующую власть – да, местный олигархат – да, но не было даже 0,1 процента, кто готов был бы поддержать пророссийски настроенного политика или активиста.

Так зачем же россии проводить в захваченных, оккупированных военными украинских областях так называемые референдумы?

Дело в том, что военные их родные из числа тех, кто и в 2021 и ранее на выборах всецело поддерживали президента путина, должны видеть результаты своих действий, и носят исключительно оправдательный характер как для россиян, так и для тех стран, которые на данный момент держат нейтралитет к военному вторжению российской армии в Украину.

Эти референдумы не имеют ничего общего с легитимностью, как и большинство выборов последних лет в самой россии, это картинка собственному электорату, матерям погибших сыновей, отцам и дедам, которые не дождутся возвращения своих близких и родственников из Украины уже никогда.

Референдумы — это попытка легитимизации для российской аудитории всех тех трудностей, которые происходят и будущих в их стране, чтобы впоследствии можно было хоть как-то объяснить все те человеческие жертвы, которые спровоцировали действия после 24 февраля 2022 года.

Единственный важный для украинцев «референдум», который они на 100% поддерживают это действия украинских военных, которые будут освобождать и зачищать «электоральное» поле путина на оккупированных украинских территориях.