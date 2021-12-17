Зачем России мирные переговоры по Афганистану

23:28 13 Март Киев, Украина

Россия планирует провести встречу по афганскому мирному процессу на следующей неделе. В МИД России подтвердили, что 18 марта планируют провести в Москве конференцию, посвященную урегулированию конфликта в Афганистане. Приглашения были отправлены Ашрафу Гани, президенту Афганистана и Абдулле Абдулле, премьер-министру Афганистана.

По сообщению афганского информационного ресурса, представитель совета Фрайдун Хвазун сказал, что совет все еще решает, участвовать в конференции или нет. Он добавил: «Россия играет важную роль в афганском мирном процессе».

Также были приглашены талибы и представители Китая, Пакистана и США. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России заявила, что переговоры будут сосредоточены на «способах содействия продвижению межафганских переговоров в Дохе, снижения уровня насилия и прекращения вооруженного конфликта в Афганистане, а также содействия его развитию в качестве независимого, мирного и самодостаточного государства, которое будет свободным от терроризма и незаконного оборота наркотиков».

США, недавно отправившие на рассмотрение в Кабул предложенный ими мирный план, не прокомментировали будущую российскую конференцию. Американцы хотели бы видеть конкретные действия в мирном решении конфликта в Афганистане.

Известно, что правительство США, во главе с президентом Дональдом Трампом, намеревалось вывести все войска Соединенных Штатов из Афганистана за 14 месяцев. После того как президентом стал Джозеф Байден, в администрации пришли к выводу, что вывод всех войск оставит без присмотра регион. А так как Афганистан является ключевым регионом Азии по производству героина это очень опасно.

Какие интересы преследует Россия, предлагая помощь в решении конфликта? Россия и США уже давно соперничают за влияние в регионе. Сейчас пришло время, когда в Америке понимают, что у них не получилось поменять постсоветское правительство Афганистана и вынуждены отступать, так как присутствие войск в этом регионе значительно истощает бюджет страны. Однако полный вывод войск приведет к их поражению, потере влияния в стране и предоставит доступ Ирану и России заполнить вакуум, оставшийся после США, в Афганистане.