Зачем Путину война?

Несостоятельность Владимира Путина как правителя, заботящегося о благосостоянии собственного народа, налицо. Его не интересует уровень бедности, социальная жизнь и даже наличие элементарных бытовых удобств у граждан «великой» России. Как и во времена Советского Союза, пока пол страны моется в тазике и ходит в туалет на «дырку» в уличном туалете, миллиарды и миллионы, которые, кстати, вынимаются из карманов соотечественников в виде налогов, уходят на «покорение космоса» и военную отрасль.

Зачем заботиться о повышении уровня жизни русского человека, если гораздо дешевле лить пропаганду о том, как на Руси жить хорошо и о том, что все кругом враги. А тех, на кого пропаганда не действует можно скрутить и засунуть в автозак.

Агрессия к соседним странам и разжигание войны – это способ Путина отвлечь внимание, а заодно и оправдать тяжелые условия жизни обычных россиян якобы необходимостью тратить средства на защиту Отечества. Об этом еще в 2014 году говорил покойный Борис Немцов. Вот что он сказал в одном из интервью для украинского телеканала:

"То, что социальный протест будет нарастать, у меня не вызывает сомнений, потому что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) проводит политику геноцида против российского народа. Россияне и так живут как в Африке… Понятно, что социальный протест будет нарастать, но нужно понимать и то, что зазомбированность народа очень высока и ему нужна война для того, чтобы все проблемы, которые есть в России, списать на нее".

Как и прогнозировал Немцов – протесты действительно нарастают, и автозаки уже не пугают людей трезво мыслящих и ясно видящих всё происходящее вокруг. Свержение диктатуры тирана – не за горами!