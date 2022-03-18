Зачем Путин встречался с премьер-министром Пакистана накануне вторжения

14:22 15 марта Киев, Украина

в ходе встречи, которая длилась более трех часов. Поездка Хана в Россию, совершенная по приглашению Российской стороны, стала первой поездкой главы пакистанского правительства почти за 23 года.

Тем не менее, время его прибытия в российскую столицу - всего за несколько часов до того, как Кремль приказал своим военным силам, сосредоточенным на границе с Украиной, начать полномасштабное вторжение, - не только вызвало недоумение на Западе, но и вызвало призывы внутри Пакистана к Хану отложить посещение. Критики отмечают, что проведение саммита в разгар нарастающего кризиса вокруг Украины посылает неверные сигналы Соединенным Штатам и Европейскому союзу.



Однако сообщения, вытекающие из российско-пакистанской встречи на высшем уровне , похоже, были направлены не столько на Запад, сколько на Индию. И это сообщение было хорошо воспринято в Нью-Дели. Несмотря на то что индейское государство входит в четверку вместе с Австралией, Японией и США, Индия вместе с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами 25 февраля воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции, осуждающей российскую агрессию против Украины. Администрация президента Джозефа Байдена продолжила попытки оказать давление на Индию по этому вопросу. Но Нью-Дели проигнорировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой о политической поддержке в ООН. 2 марта Индия снова воздержалась от голосования в ООН, на этот раз по резолюции Генеральной Ассамблеи, осуждающей войну агрессора и требующей немедленного и безоговорочного вывода оккупационных войск с Украины. Пакистан так же воздержался, как и Китай. Вашингтон несколько дней пытался оказать давление на Нью-Дели, чтобы тот занял окончательную позицию по этому вопросу. Ранее Байден заявил, что “ любая нация, которая поддерживает неприкрытую агрессию России против Украины, будет запятнана ассоциацией ” . 24 февраля Путин встретился в Москве с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Они обсудили важные региональные и двусторонние вопросывстречи, которая длилась болеечасов. Поездка Хана в Россию,по приглашению Российской стороны, стала первой поездкой главы пакистанского правительства почти за 23 года.Тем не менее, время его прибытия в российскую столицувсего за несколько часов до того, как Кремль приказал своим военным силам, сосредоточенным на границе с Украиной, начать полномасштабное вторжение,не только вызвало недоумение на Западе, но и вызвало призывы внутри Пакистана к Хану отложить посещение. Критики отмечают, что проведение саммита в разгар нарастающего кризиса вокруг Украины посылает неверные сигналыШтатам и Европейскому союзу.Однако сообщения, вытекающие из российско-пакистанской, похоже, были направлены не столько на Запад, сколько на Индию. И это сообщение было хорошо воспринято в Нью-Дели.то что индейское государство входит ввместе с Австралией, Японией и США, Индия вместе с Китаем иАрабскими Эмиратами 25 февраля воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции, осуждающей российскую агрессию против Украины. Администрация президента Джозефа Байдена продолжила попытки оказать давление на Индию по этому вопросу. Но Нью-Дели проигнорировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой о политической поддержке в ООН. 2 марта Индия снова воздержалась от голосования в ООН, на этот раз по резолюции Генеральной Ассамблеи, осуждающей войну агрессора и требующей немедленного и безоговорочного вывода оккупационных войск с Украины. Пакистан так же воздержался, как и Китай. Вашингтон несколько дней пытался оказать давление на Нью-Дели, чтобы тот занял окончательную позицию по этому вопросу. Ранее Байден заявил, чтолюбая нация, которая поддерживает неприкрытую агрессию России против Украины, будет запятнана ассоциацией

Путин не зря разыграл “ пакистанскую карту ” , пригласив Хана в Москву, не оставив Индии иного выбора, кроме как воздержаться от голосования против России на международной арене . А именно, саммит террориста №1 в мире и Хана поставил Индию - заклятого соперника Пакистана - в состояние дилеммы из-за украинского кризиса: стоять на стороне Запада против Кремля или идти по натянутому канату, не осуждая агрессивную войну агрессора. Расчет в Нью-Дели, похоже, состоял в том, что если Индия встанет на сторону Запада, она потеряет связь с рашистами - своими давними союзниками и крупнейшими поставщиками оружия - и предоставит Пакистану возможность сблизиться с “ бункерным ” за счет Индии.



Быстро меняющиеся геополитические реалии привлекли внимание Кремля к Пакистану. Будучи одним из ближайших международных партнеров Китая, Пакистан, таким образом, находит богатые возможности для укрепления своих отношений с агрессором. Некоторые наблюдатели в США утверждают, что на самом деле ответственность за организацию поездки пакистанского премьер-министра в российскую столицу несет Китай. Эксперты утверждали, что цель заключалась именно в том, чтобы предоставить Кремлю возможность упредить Индию , чтобы она не присоединилась к Западу в осуждении агрессии рашистов против Украины.