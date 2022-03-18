Зачем Путин встречался с премьер-министром Пакистана накануне вторжения

24 февраля Путин встретился в Москве с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Они обсудили важные региональные и двусторонние вопросы в ходе встречи, которая длилась более трех часов. Поездка Хана в Россию, совершенная по приглашению Российской стороны, стала первой поездкой главы пакистанского правительства почти за 23 года.
Тем не менее, время его прибытия в российскую столицу - всего за несколько часов до того, как Кремль приказал своим военным силам, сосредоточенным на границе с Украиной, начать полномасштабное вторжение, - не только вызвало недоумение на Западе, но и вызвало призывы внутри Пакистана к Хану отложить посещение. Критики отмечают, что проведение саммита в разгар нарастающего кризиса вокруг Украины посылает неверные сигналы Соединенным Штатам и Европейскому союзу.
Однако сообщения, вытекающие из российско-пакистанской встречи на высшем уровне, похоже, были направлены не столько на Запад, сколько на Индию. И это сообщение было хорошо воспринято в Нью-Дели. Несмотря на то что индейское государство входит в четверку вместе с Австралией, Японией и США, Индия вместе с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами 25 февраля воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции, осуждающей российскую агрессию против Украины. Администрация президента Джозефа Байдена продолжила попытки оказать давление на Индию по этому вопросу. Но Нью-Дели проигнорировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой о политической поддержке в ООН. 2 марта Индия снова воздержалась от голосования в ООН, на этот раз по резолюции Генеральной Ассамблеи, осуждающей войну агрессора и требующей немедленного и безоговорочного вывода оккупационных войск с Украины. Пакистан так же воздержался, как и Китай. Вашингтон несколько дней пытался оказать давление на Нью-Дели, чтобы тот занял окончательную позицию по этому вопросу. Ранее Байден заявил, что “любая нация, которая поддерживает неприкрытую агрессию России против Украины, будет запятнана ассоциацией”.
Тем не менее, время его прибытия в российскую столицу - всего за несколько часов до того, как Кремль приказал своим военным силам, сосредоточенным на границе с Украиной, начать полномасштабное вторжение, - не только вызвало недоумение на Западе, но и вызвало призывы внутри Пакистана к Хану отложить посещение. Критики отмечают, что проведение саммита в разгар нарастающего кризиса вокруг Украины посылает неверные сигналы Соединенным Штатам и Европейскому союзу.
Однако сообщения, вытекающие из российско-пакистанской встречи на высшем уровне, похоже, были направлены не столько на Запад, сколько на Индию. И это сообщение было хорошо воспринято в Нью-Дели. Несмотря на то что индейское государство входит в четверку вместе с Австралией, Японией и США, Индия вместе с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами 25 февраля воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции, осуждающей российскую агрессию против Украины. Администрация президента Джозефа Байдена продолжила попытки оказать давление на Индию по этому вопросу. Но Нью-Дели проигнорировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой о политической поддержке в ООН. 2 марта Индия снова воздержалась от голосования в ООН, на этот раз по резолюции Генеральной Ассамблеи, осуждающей войну агрессора и требующей немедленного и безоговорочного вывода оккупационных войск с Украины. Пакистан так же воздержался, как и Китай. Вашингтон несколько дней пытался оказать давление на Нью-Дели, чтобы тот занял окончательную позицию по этому вопросу. Ранее Байден заявил, что “любая нация, которая поддерживает неприкрытую агрессию России против Украины, будет запятнана ассоциацией”.
Путин не зря разыграл “пакистанскую карту”, пригласив Хана в Москву, не оставив Индии иного выбора, кроме как воздержаться от голосования против России на международной арене. А именно, саммит террориста №1 в мире и Хана поставил Индию - заклятого соперника Пакистана - в состояние дилеммы из-за украинского кризиса: стоять на стороне Запада против Кремля или идти по натянутому канату, не осуждая агрессивную войну агрессора. Расчет в Нью-Дели, похоже, состоял в том, что если Индия встанет на сторону Запада, она потеряет связь с рашистами - своими давними союзниками и крупнейшими поставщиками оружия - и предоставит Пакистану возможность сблизиться с “бункерным” за счет Индии.
Быстро меняющиеся геополитические реалии привлекли внимание Кремля к Пакистану. Будучи одним из ближайших международных партнеров Китая, Пакистан, таким образом, находит богатые возможности для укрепления своих отношений с агрессором. Некоторые наблюдатели в США утверждают, что на самом деле ответственность за организацию поездки пакистанского премьер-министра в российскую столицу несет Китай. Эксперты утверждали, что цель заключалась именно в том, чтобы предоставить Кремлю возможность упредить Индию, чтобы она не присоединилась к Западу в осуждении агрессии рашистов против Украины.
Оглядываясь назад, становится ясно, что визит Хана в Москву и трехчасовая встреча с “плешивым террористом” укрепили связь между Пекином, страной-агрессором и Исламабадом. Эта трехсторонняя группировка фактически сформировалась неделей ранее, 4 февраля, во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, которую Запад бойкотировал из-за нарушений прав человека в Китае. Премьер-министр Хан был вторым после “бункерного”, проявившим солидарность с Китаем в условиях бойкота Запада. И как многие пришли к выводу, даже в то время, лидер рашистов был там, чтобы заручиться поддержкой Китая для запланированного им противостояния с США и их западными союзниками из-за Украины.
Визит Имрана Хана в Москву 24 февраля имеет стратегическое значение в немалой степени из-за того, что мир во время его визита вновь объединялся в противоборствующие блоки из-за агрессии рашистов. Если война в Украине стала проверкой для оценки позиции других правительств, то можно ожидать, что Пакистан будет отражать позицию Китая по украинскому кризису. Между тем успешное китайско-российское ухаживание за Пакистаном подтолкнуло Индию к тому, чтобы де-факто поддержать Китай, не осуждая открыто полномасштабное вторжение рашистов в Украину. Ситуация показала то, что Индия не желает ставить под угрозу свои военно-экономические и технические связи с Кремлем из-за более тесных отношений с Западом. Таким образом, “бункерный” добился некоторого успеха в том, чтобы внести трещины в “четверку” из-за войны в Украине, дистанцировав Индию от позиции, отстаиваемой другими членами группы. И хотя исход войны многими экспертами уже предрешен – тотальное поражение агрессора – война в Украине наверняка будет иметь более широкие глобальные последствия для всех стран мира.
Визит Имрана Хана в Москву 24 февраля имеет стратегическое значение в немалой степени из-за того, что мир во время его визита вновь объединялся в противоборствующие блоки из-за агрессии рашистов. Если война в Украине стала проверкой для оценки позиции других правительств, то можно ожидать, что Пакистан будет отражать позицию Китая по украинскому кризису. Между тем успешное китайско-российское ухаживание за Пакистаном подтолкнуло Индию к тому, чтобы де-факто поддержать Китай, не осуждая открыто полномасштабное вторжение рашистов в Украину. Ситуация показала то, что Индия не желает ставить под угрозу свои военно-экономические и технические связи с Кремлем из-за более тесных отношений с Западом. Таким образом, “бункерный” добился некоторого успеха в том, чтобы внести трещины в “четверку” из-за войны в Украине, дистанцировав Индию от позиции, отстаиваемой другими членами группы. И хотя исход войны многими экспертами уже предрешен – тотальное поражение агрессора – война в Украине наверняка будет иметь более широкие глобальные последствия для всех стран мира.
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