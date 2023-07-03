Зачем путин собирал военкоров

10:50 03 июля Киев, Украина

На фоне последних событий в РФ, многие начали задаваться вопрос, кто такой Пригожин, куда он делся, где сейчас находится, почему отступил от Москвы? Однако есть еще один вопрос, ответ на который позволит поразиться тому, насколько далеким является мир Путина от реального, что, по сути, и дало возможность мятежу Пригожина состояться.

13 июня российский диктатор встретился с российскими “военкорами”. Кроме того, что Путин рассказывал им о своем видении текущей ситуации в мире, он также был заинтересован получить информацию “с полей” такую, какой она, по его мнению, “кажется обычным людям”. Вне зависимости от того, насколько “военкоры” были честны со своим любимым дедушкой, их рассказы в корне отличались от информации в приносимых Путину папочках из Минобороны и спецслужб.

Одним из основных фактов, подтверждающих то, что иллюзорный мир диктатора только расширяется, является его недавнее заявление о численности российских войск. Так, Путин заявил, что в 2023 году набрано 150 тыс. контрактников и 6 тыс. добровольцев (военнослужащие, которые заключают краткосрочные контракты и служат в нерегулярных добровольческих формированиях), причем еженедельно дополнительно набирается 9,5 тыс. контрактников. С одной стороны, эти цифры подтверждают необычную динамику набора в армию, ранее озвученную проспиртованным Медведевым: 117,4 тыс. контрактников и добровольцев призвано на 19 мая и 134 тыс. контрактников и добровольцев на 1 июня. Однако, с другой стороны, 22 июня Шойгу обнародовал другую статистику: 114 тыс. контрактников и 52 тыс. добровольцев, при среднем ежедневном наборе 1336 новых военнослужащих. Таким образом, по данным Шойгу, общее количество пополнения в 2023 году составляет 166 тыс. человек, при средненедельном наборе 9352 человека.

Складывается ощущение, что у Путина и Шойгу есть какие-то цифры, которые им обоим принесли “снизу” и они, пытаются их подогнать по общий знаменатель. А делают это они для того, чтобы скрыть реальную информацию о наборе, которая является критической.

Возвращаясь к мятежу Пригожина, следует отметить, работу “испорченного телефона”. В точности не известно, кто именно отправляет методички и указания главной пропагандисткой помойке медиахолдингу ВГТРК, но в то время, как Пригожин захватил Ростов, никого из корреспондентов не отправили, чтобы осветить данное событие. При этом, вооруженное восстание, как ни как, ни каждый день происходит и точно заслуживает внимание, как общественности, так и власть имущих в Кремле. Однако целенаправленное отрицание насущной проблемы дает понимание насколько правительство РФ и, особенно Путина ограждают от реальной информации. В последний раз подобное поведение наблюдалось в России в августе 1991 года, когда министры Михаила Горбачева пытались свергнуть его и для достижения этой цели создали информационный вакуум. Хотя нынешняя ситуация во многом отличается от той, с которой имел дело Горбачев, вновь возникает подобный информационный вакуум.

В результате диктатура Путина демонстрирует растущую системную слабость, которую вряд ли можно эффективно компенсировать в рамках существующей структуры власти. Следовательно, Россия, похоже, все быстрее приближается к крупным внутриполитическим потрясениям.