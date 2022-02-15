Зачем на самом деле Макрон ездил в Россию

19:20 15 Февраль Киев, Украина

7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Россию и более пяти часов разговаривал с Владимиром Путиным, пытаясь договориться о деэскалации нынешнего острого кризиса безопасности в Украине. В это же время российские военные корабли прошли через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы и направились в Черное море.

Путин неоднократно говорил или намекал, что Россия не собирается вторгаться в Украину. Но намерения могут измениться в одночасье, ведь развертывание российских сил становится все более угрожающим. Шесть больших десантных кораблей, три с Балтики и три с Северного флота, прошли через Турецкие проливы в Черное море “на учения”. Каждый корабль может высадить на берег усиленный батальон с танками и другим тяжелым вооружением. В январе 2022 года эти шесть десантных кораблей собрались в Балтийском море, что вынудило шведских военных направить бронетанковые подкрепления на остров Готланд. Но затем эта небольшая корабли агрессора вышли из Балтийского моря, обогнули Европу, зашли в Средиземное, и теперь прибыла в Черное море. В результате, российские военные в настоящее время имеют возможность, вместе с десантными кораблями, расположенными в Крыму, высадить до двух дивизий с моря на одесском побережье.

Для развертывания кораблей требуются недели или даже месяцы, и движение военных кораблей часто является самым ранним признаком истинных намерений. Немецкая пресса сообщила, что супер яхта Graceful, якобы принадлежащая лично Путину, покинула гамбургскую верфь, не завершив плановый ремонт и реконструкцию, и направилась в российский балтийский порт/военную базу в Калининграде - якобы для того, чтобы избежать захвата в случае войны.

На фоне завершающейся стадии переброски российских военных кораблей в Черное море, Эммануэль Макрон встретился с Путиным в Москве. Он в очередной раз выразил беспокойство по поводу возможной эскалации, призвал к деокупации и заявил, что поддерживает «Минские соглашения», после чего попрощался и улетел. Визит лидера Франции прошел, будто, для галочки. Он, очевидно, и не думал, что ему удастся добиться хоть каких-то подвижек в разрешении конфликта. Однако, в преддверье очередных президентских выборов во Франции, Макрон хотел подчеркнуть статус демократичного лидера, который стоит на страже миролюбия и процветания.

В то же время российские официальные лица и пропагандисты цитируют “разведданные о концентрации украинских сил на границе вместе с инструкторами НАТО, спецназом и иностранными наемниками в рамках подготовки к тайным атакам и провокациям”. Конечно, подразумевается, что “русский народ не хочет кровопролитной войны с украинцами, но провокации могут вынудить Россию”. Обратный отсчет до финального исхода нагнетания военной обстановки продолжается, а дипломатические инициативы Макрона находят мало откликов. К сожалению, кризис в Украине многие европейские лидеры используют в собственных популистских целях.