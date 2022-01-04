Зачем Лукашенко нужна была операция «Вагнер»?

Совместная операция белорусских и российских спецслужб пришла к логическому концу. Напомним, 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Как заявил А.Лукашенко, задержанные входили в группу из 200 человек, которые прибыли в страну для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков, которые, по данным украинских правоохранителей, причастны к крушению ИЛ-76, сбитому в аэропорту Луганска в 2014 году, а также были задействованы в штурме аэропорта и боях за Дебальцево.

Но после телефонной беседы Лукашенко с Путиным ситуация коренным образом изменилась. Уже 7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для экстрадиции Украина должна доказать вину задержанных боевиков. А 9 августа он сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными «вагнеровцами», которое его удовлетворило.

И 14 августа 32 из 33 задержанных ранее на территории Беларуси «вагнеровцев» были возвращены в Россию. По неофициальным данным, уголовное преследование им там не грозит. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, пока остался на территории Республики Беларусь. Более того, в телеграм-канале «WarGonzo» появилась информация со ссылкой на белорусские силовые структуры, что перед освобождением «вагнеровцев» генпрокурор Беларуси вместе с 15-летним сыном Лукашенко пришли к ним в актовый зал одной из правительственных резиденций, где лично извинились перед ними.

Одновременно, в российских СМИ стала «раскручиваться» версия причастности к событиям в Минске третьей стороны, но не России. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 08.08.20 сделал туманное заявление о том, что «ситуация с российскими боевиками ЧВК Вагнера, задержанными в Беларуси, спровоцирована из третьей страны, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска — «сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси». На следующий день Лукашенко в открытую обвинил украинские спецслужбы в организации провокации с появлением вагнеровцев в Минске, якобы для того, чтобы подорвать отношения Белоруссии и России.

Уже после скандальных «выборов» прозвучало откровенно антиукраинское заявление Александра Лукашенко о том, что украинское руководство «приказывает» провести новые президентские выборы в Беларуси.

Что же так изменило позицию Лукашенко? А случилось то, чего не смог просчитать Кремль — Беларусь, десятилетиями являвшаяся символом удобной несвободы, восстала. И это, несмотря на то что белорусское государство получало из России кредиты, супердешевые нефть и газ, чтобы белорусские государственные предприятия могли осуществлять недорогое производство, т. к. белорусская промышленность непродуктивна, неэффективна и выживает только за счет российских заказов. Большинство людей были довольны этой моделью, потому что она давала стабильность и относительное благосостояние. Но когда Россия закрыла денежный кран и оказалось, что белорусское государство больше не в состоянии платить госслужащим, это привело к массовым забастовкам и протестам. Последней каплей, переполнившей терпение белорусов стал коронавирус. Лукашенко позиционировал себя как Covid-диссидент, который не видел угрозы. Не было карантина, вообще никаких ограничений — это лишь психоз, говорил он. Многие люди заразились и умерли, хотя правительство и фальсифицировало статистику. И пусть битва за избирательные урны на данном этапе проиграна, белорусы, похоже, полны решимости сопротивляться несмотря на жестокие репрессии, в результате которых уже погибли по меньшей мере двое и десятки человек получили ранения.

Зачем белорусской власти был нужен весь этот спектакль с задержанием российских наемников? В последние семь месяцев отношения Лукашенко и Владимира Путина сильно испортились. Лукашенко отказывался еще больше сближать Белоруссию и Россию, а пытался наладить диалог с Евросоюзом, присоединившись к общим позициям по вопросам демократии и правового государства. По его указанию Белоруссия подчинила «Белгазпромбанк», дочерний банк российского «Газпромбанка» Центробанку. А ведь было известно, что все, что содержит слово «Газпром», Россия считает неприкосновенным. Но тем не менее Лукашенко атаковал «Белгазпромбанк», глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико сидит в тюрьме. Не остались незамеченными Кремлем и обыски в белорусском «Яндексе», российском варианте Google и покупка нефти в США.

Вместе с тем, для Путина контроль над Белоруссией — это вопрос чести. Поэтому цель появления «вагнеровцев» под Минском очевидна — создание условий для силового решения ситуации с выборами, если что-то пойдет не по плану.

С учетом того, что настроение на улицах белорусских городов очень критично к России, Лукашенко перед президентскими выборами захотел выглядеть перед своим электоратом неподконтрольным Москве лидером Беларуси. И решил воспользоваться полученной информацией и посчитав, что задержание российских наемников в Минске – лучшая иллюстрация того, как Кремль борется с ним.

Существует версия, что СБУ едва ли не за неделю знала о запланированной в Минск поездке «вагнеровцев», о чем и предупредила белорусских коллег. Украинские спецслужбы не исключали, что в случае провокаций в Беларуси у тех, кто будет ими заниматься, найдут паспорта граждан Украины. Что, в свою очередь, дало бы повод России говорить об экспорте Киевом войны в соседнее государство.

Неспроста Лукашенко еще 24 июля, выступая перед спецназовцами, заявлял, что «к протестам в Беларуси могут подтянуть специально обученных иностранцев. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном, в рамках ЧВК».

Но после массовых протестов против результатов выборов, непризнание их результатов ЕС, США и Украиной, Лукашенко был вынужден вернуться в объятия «старшего брата». Вот почему так резко поменялась его риторика и появилась «украинская версия», согласно которому россиян в Минск заманила обещанием больших денег за несуществующий венесуэльский контракт Служба безопасности Украины. так неожиданно «решился» вопрос с «вагнеровцами». Ведь одно дело — обвинять «вагнеровцев» в подготовке массовых беспорядков в Беларуси и совсем иное — выдать их Украине, где может всплыть правда об их истинной миссии в Минске.

Пока такая тактика Лукашенко срабатывает – Путин один из немногих лидеров поздравил его с победой, признав результаты выборов.

Но поможет ли это остаться Лукашенко у власти». Посмотрим…