Зачем истребители США дважды подлетали к иранскому авиалайнеру

13:35 27 Июль Киев, Украина

В США объяснили для чего американские истребители сближались с иранским авиалайнером. В частности, сообщается, что два истребителя, сокращая расстояние с иранским авиабортом, оставались на безопасном расстоянии в 1 тыс. метров. Цель проведенных маневров заключалась в необходимости убедиться, что иранский лайнер является пассажирским судном.

В четверг вечером два истребителя ВС США вплотную приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.