Зачем истребители США дважды подлетали к иранскому авиалайнеру

В США объяснили для чего американские истребители сближались с иранским авиалайнером. В частности, сообщается, что два истребителя, сокращая расстояние с иранским авиабортом, оставались на безопасном расстоянии в 1 тыс. метров. Цель проведенных маневров заключалась в необходимости убедиться, что иранский лайнер является пассажирским судном.
В четверг вечером два истребителя ВС США вплотную приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.
Согласно заявлению Пентагона, американские самолеты выполняли задание в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Сирии группа стран во главе с США, в районе зоны Эт-Танф, где находится американская военная база. По версии американской стороны, истребитель находился на "безопасном расстоянии в 1 тыс. метров от авиалайнера", когда решил убедиться, что это пассажирский самолет. После этого был проведен визуальный осмотр авиалайнера.
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