Зачем директор ФСБ России регулярно летает в Минск

20:11 12 Сентябрь Киев, Украина

С момента переизбрания Александра Лукашенко в президенты Беларуси и до сегодняшнего дня, по всей территории страны проходят протестные митинги против его кандидатуры. Лукашенко утверждает, что все западные страны вмешиваются в дела Беларуси и поддерживают митинги. Опираясь на эту информацию, Путин заявляет во всеуслышание, что не потерпит вмешательство западных стран в дела Беларуси.

По всей видимости, Беларусь является зоной интереса Кремля, ведь, невзирая на указания для всего остального мира, Путин охотно вмешивается в судьбоносные для соседней с Россией страной решения.

Так, по данным системы Flight Radar, СМИ зафиксировали регулярные перелеты частного самолета из Москвы в Минск. Борт Ту-214 под бортовым номером – Ra-64523, принадлежащий кремлевскому правительству, а именно директору ФСБ Александру Бортникову, совершал перелеты в Беларусь начиная с 18 августа. При этом ни белорусские, ни российские власти не сообщали о каком-либо официальном прилете государственных лиц. Достоверная цель прилета также неизвестна.

Помимо самолета ФСБ, было зафиксировано еще 2 борта ТУ-134 АК, вылетевших из Москвы 12 августа в 7:34 в Минск и вернувшихся 12 августа в 22:43 обратно в Москву. По официальным данным, эти самолеты предназначены для правительственных перевозок. Цель визита этих двух бортов также неизвестна, однако через день после прилета, 14 августа, стало известно о возвращении в Россию ранее задержанных наемников из ЧВК Вагнера в составе 32-ух человек.

Выводы напрашиваются сами собой. Регулярные чартерные рейсы правительственных самолетов во время всемирной пандемии в страну, где проходит революция и действующая власть изо всех сил старается остаться у руля, не могут нести лишь дипломатический или развлекательный характер.

Также настораживает тот факт, что все рейсы негде не учтены. Для чего такая секретность? Борт Ту-214 известен как самолет правительственной связи. Выходит, что пока народ отстаивает свои права на демократию и свободы, лидеры двух стран втайне разрабатывают спецоперации, где действующих и “отыгравших” свои роли актеров перемещают под средством чартерных рейсов Кремля.

Выходит, что Путин не намеривался отстоять суверенитет выбора союзной для него страны, а просто не хотел дополнительных помех в роли наблюдателей и миротворцев со стороны ЕС. Ведь что такое миссия ОБСЕ он прекрасно знает благодаря Донбассу.

Вот и получается, что любое действие и заявление Кремля, несет за собой подоплеку тайной или явной выгоды для Путина, что в конечном итоге оборачивается для стороны, куда устремлены интересы Кремля, полнейшим кошмаром в виде насильственного присоединения к РФ.