За пределами рф зарождается форум «Пост-россия»

18:24 17 августа Киев, Украина

В мае 2022 года прошел «Форум свободных народов России» в Польше, а в конце июля, повторно состоялся в Чехии. На последнем собрании была принята «Декларация о деколонизации России». В этих мероприятиях очно и виртуально приняли участие представители более 30 регионов РФ, в основном проживающие за границей. Форум был организован украинскими, польскими и литовскими неправительственными организациями для создания еще одной силы в противостоянии Путину.

Необходимо подчеркнуть, что принятие «Декларации о деколонизации России» - чрезвычайно важное событие, которое выводит российские протесты против войны в Украине на совершенно новый уровень. Известно, что лидеры российской оппозиции в изгнании (Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский и сторонники находящегося в заключение Алексея Навального) активно выступают против войны. Они считают, что достаточно сменить “кремлевского царя”. Но участники форума пошли еще дальше: они утверждали, что сам украинский конфликт и политика имперского реваншизма Кремля в целом стали возможны только благодаря жесткой централизации власти, когда Путин в начале своего правления фактически упразднил федерализм - политический, экономический и культурный. Это предопределило возвращение страны на имперский путь. Участники форума решительно выступали за деколонизацию России и даже ввели термин “построссийский”, аналог “постсоветского”.

В пресс-релизе форума говорилось: “Мы выступаем за переход от авторитарного имперского государства к добровольному соглашению свободных, независимых и демократических стран, способных обеспечить достойный уровень жизни собственных граждан, а также устойчивый мир в Евразии. Участники форума намерены обсудить конкретные технологии политической трансформации построссийского пространства, в том числе его демилитаризацию с полным отказом от ядерного арсенала, что никак не способствует экономическому развитию. А народы и регионы России, наоборот, заинтересованы в современном развитии, которого у нас лишает имперская власть. Новым государствам потребуются мирные и добрососедские отношения с европейскими странами и международное признание”.

Такая формулировка решительно ломает распространенные стереотипы о том, что в случае распада российского государства на его территории начнется “война всех против всех” и ядерное оружие станет неуправляемым. Фактически участники форума из разных регионов высказались за международный контроль над ядерным арсеналом России или, вернее, того, что от нее останется в случае если их план реализуется. И различные группы не питают чувства взаимной неприязни.

Российские политики и пропаганда отреагировали на форум с ожидаемым возмущением. Но помимо эмоций и теорий заговора, выдвинутые контраргументы весьма красноречивы. По мнению анонимных авторов «RT», миссия россиян - выступать в роли “национальных скреп”. Это классическая имперская доктрина, согласно которой не государство служит гражданам, а граждане служат государству.

По словам вице-спикера Московской городской думы Андрея Медведева, особую опасность представляют требования регионального самоуправления в Сибири и в Калининграде.

Также, после первого проведенного на Западе форума «Свободных народов России», российские пропагандисты начали распространять нарратив о “невозможности существования государства, если правительство в центре падет”.

«Это не так, - заявляют западные эксперты. - Если обратить внимание на мировую историю, то ни одна империя не сохранилась до наших дней. Те действия центральной власти Кремля, которые можно наблюдать на протяжении всей войны, демонстрируют в реальном времени, почему институт централизованной власти сам себя разрушает».

К сожалению, россияне настолько привыкли к империализму действующей власти, который длится уже несколько веков, что даже не могут себе представить, насколько их жизнь изменилась бы после того, как страна вновь вернулась бы к федерализации. Ярким примером здесь могут служить США. Жизнь в РФ могла бы стать такой же. Однако участники форума, судя по принятой декларации, уже не питают надежд на демократизацию власти в Кремле, вне зависимости от того, кто займет место Путина после его “ухода”. Они твердо убеждены в том, что единственным способом ликвидировать многовековую угрозу, исходящую от России, можно лишь предоставив независимость порабощенным народам республик. Это означает, фактический раздел страны на множество суверенных государств. Стратегию поддерживают на Западе и, конечно в Украине. Работа в этом направлении уже началась.