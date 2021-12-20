Ян Марсалек, провернувший крупную аферу в компании Wirecard, скрывается в Москве?

По некоторым данным, скрывающийся от правосудия менеджер одной из крупных компаний в области финансовых услуг и интернет-технологий, может находиться на территории России.

Интерпол разыскивает экс-менеджера Wirecard Яна Марсалека, который с помощью мошеннических действий привлек в одну из германских компаний крупные инвестиции, а после банкротства организации скрылся. Предполагается, что он в настоящее время находится на территории РФ.

Марсалек подозревается в том, что вместе с другим менеджером искусственно "завысил балансовый итог и объем оборота Wirecard AG, чтобы сделать привлекательнее компанию для инвесторов и клиентов"

Напомним! Германская компания Wirecard AG - глобальный поставщик интернет-технологий и финансовых услуг, одна из крупнейших систем электронных платежных сервисов. Ранее Wirecard сама была вынуждена допустить "с высокой долей вероятности" нехватку 1,9 млрд евро на счетах компании, выявленную в результате аудиторской проверки фирмой Ernst & Young. Глава компании Маркус Браун ушел в отставку и вскоре после этого был задержан правоохранительными органами по подозрению в финансовых махинациях. Наблюдательный совет Wirecard также уволил члена совета директоров Яна Марсалека (Jan Marsalek).

Интерпол и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) объявили в международный розыск бывшего члена совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard ("Уайркард") Яна Марсалека. Его фото опубликовано на сайте международной полицейской организации.

В распространенном в среду сообщении БКА отмечается, что Марсалек подозревается в том, что "самое позднее в 2015 году" вместе с другим менеджером Wirecard искусственно "завысил балансовый итог и объем оборота Wirecard AG, чтобы сделать привлекательнее компанию для инвесторов и клиентов".

По данным следствия, из-за этого банки Германии, Японии и прочие инвесторы вложили свои средства в фирму. Речь идет "о деньгах в размере примерно €3,2 млрд", говорится в сообщении БКА. В ведомстве отметили, что в связи с банкротством компании они, "скорее всего, по большей части потеряны".

Бегство Марсалека

Ранее утверждалось, что Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, находится в одном из частных домов под Москвой якобы под надзором российских спецслужб. Говорилось и о том, что перед своим бегством в Россию бывший топ-менеджер перевел в РФ из Дубая значительные суммы в биткойнах.

Журнал "Шпигель" сообщал, что якобы Марсалек с 2010 года часто посещал РФ и что им интересовались в ФСБ России. По версии журнала, экс-член совета директоров Wirecard якобы мог сотрудничать с российскими спецслужбами или даже работать на них. Издание при этом не привело каких-либо конкретных доказательств своим словам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 июля заявил, что Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером германской компании.

О скандале вокруг Wirecard

Скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Оператор платежей до сих пор официально не объяснил отсутствие средств.

Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. Браун, проживающий в Вене, обвиняется в попытке "представить инвесторам и клиентам свою компанию более прочной с точки зрения финансов". Он был задержан. Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.