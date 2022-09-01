Ядерная стратегия россии: что рассказали эксперты о действиях кремля

11:32 25 августа Киев, Украина

С самого полномасштабного вторжения России в Украину ядерные угрозы и шантаж были неотъемлемой частью общей стратегии Кремля, заявили аналитики, комментируя действия Кремля.

«Мир перестал реагировать на слова российских пропагандистов о нанесении ядерных ударов по странам НАТО и Украине. Поэтому, для поддержания паники, Россия начала использовать Запорожскую атомную электростанцию в качестве объекта провокаций и средства манипулирования», - уверены политологи.



Путин и его окружение продолжают всячески говорить о ядерной катастрофе, полагая, что могут запугать Запад и заставить его прекратить поддержку Украины. «На сегодняшний день главной темой ядерного шантажа остается угроза катастрофы на Запорожской АЭС из-за обстрелов российской армией. После захвата станции в Кремле отвергли неоднократные международные требования иностранных правительств оставить реактор и передать его под международный надзор. Нежелание России сделать это породило подозрения о том, что агрессор пытается обвинить Украину в нанесении удара по электростанции, в результате которого произойдет международная техногенная катастрофа», - считают аналитики.

left;">Кремль заблокировал инспекции по запросу заблокировал инспекции по запросу США в соответствии с новым договором о сокращении стратегического наступательного вооружения (СНВ). Свое решение российские власти объяснили тем, что “санкции и пандемия помешали российским инспекторам выполнять свои обязанности в соответствии с договором”.



«Это решение отражает не только разочарование и обиду Кремля на США, но также представляет собой еще одну попытку создать угрозу неконтролируемого ядерного оружия и потенциального ядерного удара либо по Украине, либо по Западу, - заявляют политологи. Они также перечислили причины, которые побудили Россию к применению ядерного шантажа.



«Во-первых, путинская Россия, мало чем отличающаяся от мафии, изобилует культурой запугивания. В Кремле считают, что запугивание Европы от поддержки Украины в конечном итоге приведет к достижению ключевой стратегической цели - расколу западного альянса. Агрессор склонен к тому, что Европа слаба и коррумпирована, а потому ее удастся развалить шантажом. Во-вторых, ядерные и другие угрозы служат целям оккупантов по сдерживанию поддержки Украины со стороны США. Наконец, пропагандисты регулярно прибегает к ядерному запугиванию, чтобы укрепить положение Путина среди россиян. По крайней мере, с советских времен Кремль регулярно делал это, чтобы скрыть свою неполноценность в обычных и даже ядерных вооружениях, особенно во время правления Никиты Хрущева», - говорят политологи.

Ядерные угрозы и хвастовство, по их мнению, отражают культуру и систематическую ложь, которая пронизывает российскую политику, и стремление произвести впечатление на иностранцев фасадом всемогущей России, восходящим к царским временам.

«Недавние ядерные угрозы действенны лишь в российской политической среде. Они позволяют отдельным политикам и государству казаться сильными и жесткими перед своим народом. На других фронтах это не работает. Европа продолжает отправлять оружие Киеву, невзирая на попытки России распространить миф о прекращении предоставления военной помощи Западом. Кремлю не удается расколоть западный союз. Как и в любом демократическом обществе, у членов ЕС, стран НАТО, так называемого, коллективного Запада возникают споры, однако они их решают и приходят к единому мнению. Кроме того, в ответ на провокации вокруг Запорожской АЭС, страны НАТО заявили, что прибегнут к 5-й статье своего устава и введут войска в Украину, если произойдет взрыв на станции. Обращая внимание на то, как США жестко отреагировали на ультиматум Китая относительно визита Пелоси на Тайвань, в это невозможно не поверить», - заявляют политологи, не назвавшие своих имен.

Безусловно, ядерные угрозы России продолжатся, ведь дальше повышать ставки уже некуда, а Путин верит в то, что его план работает. Тем не менее, это всего лишь слова и кроме россиян, они не на кого не действуют.