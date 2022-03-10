Взаимодействие США и Канады в области ядерной безопасности

Вчера, 16 октября, Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США заявило о том, что представителями США и Канады был подписан договор, направленный на плодотворное сотрудничество в области ядерной безопасности. Хотя данный меморандум рассчитан на пять лет, Минэнерго США выразило надежду на дальнейшее продолжение сотрудничества с канадскими специалистами.

Соглашение, подписанное между Минэнерго США и компанией Atomic Energy of Canada Limited (AECL), предусматривает обмен знаниями и информацией, включая перекрестное обучение, семинары, а также сотрудничество в области научных исследований и разработок.

Отмечается, что "соглашение еще больше укрепляет прочные отношения и приверженность к продвижению взаимных целей и приоритетов в области ядерного нераспространения".

В американском ведомстве подчеркнули, что такое сотрудничество особенно важно в период пандемии, когда личные встречи и мероприятия не могут проходить в полноценном формате.

Канадская AECL является государственной корпорацией, занимающейся научными исследованиями в области ядерных технологий. Корпорацией создан ядерный реактор CANDU, который используется на АЭС, построенных в Индии, Южной Корее, Аргентине, Румынии и Китае.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш заявил, что низкий темп прогресса в достижении полного уничтожения ядерного оружия подвергает мир опасности.