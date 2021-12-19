Выведет ли Россия войска из Приднестровья

15:53 31 Июль Киев, Украина





В Украине этот контингент считают потенциальной угрозой в случае нового витка агрессии Кремля в Восточной Европе. Все это время России напоминают, что она обязалась вывести своих военных, но тщетно.



Тридцатилетний конфликт вокруг Приднестровья в Республике Молдова принято считать замороженным. Жизнь в «ПМР» давно и умело замаскирована под реальность, в которой не последняя роль отведена оперативной группе российских войск. Военные в «ПМР» – осколки 14 гвардейской армии СССР, которая дислоцировалась в регионе, где сейчас проходит украино-молдавская граница. Ннекоторые политические эксперты Украины считают, что Россия представляет скрытую угрозу, своим присутствием в Приднестровье . Поднимается вопрос о том, почему РФ, несмотря на взятые обязательства, до сих пор не вывела войска из самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).В Украине этот контингент считают потенциальной угрозой в случае нового витка агрессии Кремля в Восточной Европе. Все это время России напоминают, что она обязалась вывести своих военных, но тщетно.Тридцатилетний конфликт вокруг Приднестровья в Республике Молдова принято считать замороженным. Жизнь в «ПМР» давно и умело замаскирована под реальность, в которой не последняя роль отведена оперативной группе российских войск. Военные в «ПМР» – осколки 14 гвардейской армии СССР, которая дислоцировалась в регионе, где сейчас проходит украино-молдавская граница.





Миссия невыполнима Особенно актуальной эта проблема стала после начала войны на Донбассе. Недавно заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном необходимость вывода российских войск, находящихся на территории «ПМР». А также вопрос утилизации боеприпасов на складе в селе Колбасная, который считается одним из самых больших арсеналов в Восточной Европе.



Непризнанная республика «ПМР» образовалась во время распада СССР в 1991 году. Одной из причин приднестровского конфликта был языковой вопрос – возврат румынского языка на латинскую графику после кириллических преобразований, которые действовали во время СССР. Вооруженная фаза конфликта завершилась в 1992 году, после чего были введены миротворческие силы РФ.



Переговорный процесс по урегулированию конфликта проходит в формате "5+2". В состав переговорной группы входят Молдова и Приднестровье, как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ в качестве гарантов, а также ЕС и США как наблюдатели.



«В этом вопросе позиции Украины и Молдовы полностью совпадают. Россия должна выполнить обязательства, взятые на саммите ОБСЕ в 1999 году, и вывести свои войска из Приднестровья. Мы не видим необходимости в продолжении нынешнего военного миротворческого формата на Днестре. Мы считаем, что он может быть трансформирован в гражданскую полицейскую миссию под эгидой, например, ОБСЕ», – сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Кто именно и в каком формате со стороны Молдовы озвучил необходимость российских миротворческих сил из Приднестровья Бондар не пояснил. Он также не сообщил о том, какую позицию в этом вопросе занимает самопровозглашенная республика.



Боднар также подчеркнул, что боеприпасы на военных артиллерийских складах в Колбасной, которые были созданы в 1940-х годах, должны быть утилизированы с привлечением механизма международного контроля.



Вывод российских миротворцев осложняется еще и тем обстоятельством, что практически весь личный состав миротворческих войск - граждане ПМР.

Об этом рассказал начальник Оперативной группы российских войск (ОГРВ) Дмитрий Зеленков. По его словам, более 90% личного состава ОГРВ в ПМР составляют граждане Приднестровья, имеющие двойное гражданство, что не запрещено и западным законодательством.

«Более 90% – это приднестровцы, граждане Российской Федерации. У нас только офицерский состав – военнослужащие, которые прибыли на комплектование из России. В остальном это местные парни.»

Что думает эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения



Эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Игорь Федик отметил, что такая ситуация создает риски для Украины на южном фланге, поэтому вопрос должен постоянно оставаться на повестке.

«Российский контингент в Украине создает риски для национальной безопасности Украины. Учитывая российскую агрессию на востоке Украины, присутствие российских войск на границе с Одесской областью создает дополнительные риски. Нам нужно их минимизировать», – сказал Федик.

По его словам, главная проблема состоит в том, что в этом не заинтересована Россия. «Поэтому я бы сказал, теоретически – это маловероятно в ближайшем будущем. Это же касается и утилизации боеприпасов в Колбасной», – заключил эксперт.



Последняя ставка



Директор Центра исследований проблем национальной безопасности «Острожской академии» Тарас Жовтенко считает, что вопрос вывода контингента РФ из Приднестровья поднят вовремя, так как в Кремле сейчас заняты более глобальными проблемами.



Эксперт отметил, что внешняя политика РФ сегодня меняет формы из-за того, что в ряде стран региона проходят выборы. Поэтому Москва заинтересована использовать ситуацию в свои интересах, демонстрируя уступки. Во всяком случае, шансы попасть на «окно возможностей» значительно выше.

«Россияне пытаются использовать это в своих интересах, делая вид, что идут на определенные уступки по урегулированию. Это ориентировано на создание общего фона по региону и рассчитано как на внутреннего потребителя, так и на западную аудиторию и США. К тому же приближаются и выборы в США, поэтому Россия активизирует деятельность спецслужб, при этом ослабляя деятельность военных. То есть это – своеобразная маскировка во время политических изменений», – сказал Жовтенко.

В то же время молдавский политолог и доктор исторических наук Руслан Шевченко уверен, что сегодняшние риски заключаются не в присутствии военных, а в новой «многоходовке», разработанной в кремлевских кабинетах. Идея Москвы состоит в том, считает историк, чтобы всю «грязную работу» по признанию «ПМР» сделать руками Кишинева. После этого технология может пойти, как говорится, «на экспорт», – в Украину.

По его словам, смещение акцентов произошло из-за того, что особо повлиять на евроинтеграцию Молдовы (впрочем, как и Украины) уже не удастся, но «хорошие откупные получить еще можно». Накал в Молдове усиливается и тем, что осенью этого года в стране пройдут выборы президента.

Почему российские войска не уходят из Приднестровья

Действующий глава государства Игорь Додон, он же лидер пророссийской Партии социалистов, будет бороться за второй срок. Несмотря на то что оппозиция в Молдове раздроблена на мелкие и враждующие лагеря, ставки остаются высокими.

Приднестровье в этом смысле выступает, фактически, трафаретом и отработанным механизмом влияния на внутреннюю повестку, уверен эксперт. По его словам, такой шантаж мало повлиял на курс евроинтеграции, именно поэтому риторика кремлевских сателлитов стала жестче.

Если раньше пророссийские силы в Молдове выступали за федерализацию страны, то сегодня они продвигают другую концепцию. Идея в том, чтобы Тирасполь получил независимость напрямую от кишиневских администраций, тогда и у обеспокоенного мирового сообщества других вариантов, как признать «молодую республику» – не останется.

«Москва хочет не просто особого статуса, они хотят уравнивания статуса Тирасполя и Кишинёва, после чего Тирасполь объявит, что молдавские власти что-то нарушают и выйдет из этой, так называемой конфедерации, провозгласив независимость, с которой согласится весь мир – молдаване же согласились. Вот тот капкан, в который нас затягивает Москва. Именно поэтому никакого вывода войск из Приднестровья не планируется», – сказал Шевченко.

Президент Молдовы Игорь Додон после прихода к власти в 2016 году первым делом встретился с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским. Раньше он был сторонником идеи федерализации Молдовы. Но уже в июне этого года Додон заявил, что провести федерализацию уже невозможно.