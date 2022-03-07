Выходки Лукашенко приводят к изоляции Беларуси

19:05 07 Июнь Киев, Украина

Принудительная посадка самолёта в Минске… Признание Крыма российским… Намерение приостановить поставки в Украину бензина А-95… Решение пригласить в Беларусь следователей из т.н. «ЛНР» для допроса основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича… Какое еще недальновидное решение примет Лукашенко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что «Украина не хочет начинать политическую или экономическую войну с Беларусью, но власти РБ сами провоцируют конфликты», а у Украины есть достаточно инструментов, чтобы «сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно».

Например, если говорить о намерении Беларуси приостановить поставки в Украину бензина А-95, то необходимо отметить, что Украина является одним из основных покупателей этой марки топлива у Беларуси, а поиск нового поставщика приведет к колоссальным финансовым потерям. Более того, Украина – единственная страна, с которой у Беларуси положительное сальдо (то есть Беларусь в Украину продаёт больше, чем покупает). Даже поверхностный анализ двустороннего экономического сотрудничества свидетельствует о том, что прекращение торговли с Беларусью для Украины, имеющей свободный доступ к западным рынкам, приведет лишь к временным трудностям, а для Беларуси – к глубокому экономическому кризису.

Отдаляясь и отгораживаясь от Запада, а также с учетом «недальновидных» действий Лукашенко, Беларусь может столкнуться с «крымским сценарием» оккупации, ведь все идет к тому, что Путин начнет спасать русских от тирана и диктатора Лукашенко, что давно уже внушается российскими СМИ.