Выборы в США: зачем Кремль распространяет фейки о «мертвых душах»

20:11 13 ноября Киев, Украина

Россия продолжает свою дезинформационную деятельность, в этот раз спецслужбы раскручивают теорию о "мертвых душах", которые якобы принимали участие в президентских выборах в США

Операция направлена на подрыв легитимности голосования, а также на дискредитацию американской демократии в глазах россиян и дестабилизацию американского общества.



Об этом заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.



Российские спецслужбы проводят операцию по дезинформации о так называемых «мертвых душах», проголосовавших на президентских выборах в США. Государственное ТВ РФ без каких-либо оснований заявляет, что в выборах якобы приняли участие 1,8 миллиона погибших избирателей и что выборы якобы сфальсифицированы. Операция направлена как на внутреннюю аудиторию в России, так и на граждан США.

Нарратив, который распространяют для россиян говорит, что в США «нет демократии» и только в России, по их словам, все хорошо. На международном уровне задействованы различные мировые СМИ и социальные сети, используется классическая методология еще со времен КГБ СССР. Нарратив о фальсификациях направлен на делегитимизацию выборов в глазах части американского общества, которая верит в теории заговоров и прочие подобные вещи.



Целью данной специальной операции, как и множества других российских операций в США, является сталкивание между собой различных слоев американского общества, внутренняя дестабилизация и как следствие – ослабление США. К сожалению, подобные вещи сегодня активно подхватывают пользователи социальных сетей и этим пользуются российские специалисты.