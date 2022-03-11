Выборы мэра Киева: каким темам посвящены предвыборные программы кандидатов

20:51 15 Октябрь Киев, Украина

На кресло мэра Киева претендует 20 кандидатов и только 8 из них обнародовали свои предвыборные программы. Мы проанализировали, каким темам посвящены обещания политиков.

Если кандидаты в нардепы или президенты обязаны подавать в ЦИК свои предвыборные программы, то у мэров есть поблажка – они могут обнародовать свои программы добровольно. Или вообще их не иметь. С другой стороны, когда речь идет об управлении большим мегаполисом, то человеку, который собирается в мэры большого города, следовало бы сформулировать основные направления деятельности на посту городского головы.

Среди тех, у кого нет предвыборных программ оказался и действующий мэр Киева Виталий Кличко, который в прошлый раз подавал программу и мы анализировали, насколько ему удалось выполнить свои предвыборные обещания.



Кроме Виталия Кличко не подавали программ Борислав Береза, Диана Гранцева, Сергей Гусовский, Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Александр Омельченко, Александр Попов, Игорь Смешко, Николай Томенко, Елена Филонова, Егор Фирсов.



Обнародовали свои программы только 8 кандидатов на должность городского головы Киева – Ирина Верещук, Максим Гольдарб, Сергей Притула, Виктор Петрук, Алексей Кучеренко, Андрей Пальчевский.



Мы проанализировали программы всех шести кандидатов и разбили их обещания по темам: спорт, медицина, соцполитика, развитие экономики/бизнеса, развитие инфраструктуры, безопасность жизни, ЖКХ, культура, бюджет города, местное самоуправление, экология и земельные ресурсы, образование, IТ услуги.



Абсолютно по всем упомянутым темам есть обещания в программах Притулы и Шахова. Подобная ситуация с программой Верещук: кандидат дала обещания по всем темам, кроме образования.



Все кандидаты, у которых есть программы, кроме Гольдарба и Поживанова, дали обещания относительно спорта. О развитии экономики и бизнеса говорят все кандидаты, кроме Пальчевского, который также не дал ни одного обещания относительно культуры, бюджета города, безопасности жизни и органов местного самоуправления.