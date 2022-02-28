Выборы 2020. Грязные технологии

19:33 05 Октябрь Киев, Украина

До начала местных выборов осталось меньше месяца. Из-за пандемии коронавируса кандидаты не имеют возможности провести агитацию вживую и все чаще обращаются к своим избирателям через социальные сети. Но все же старые технологии влияния на выбор избирателей не утратили своей популярности.



Примеры использования "грязных" технологий в текущей избирательной кампании.

Клоны



Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы 28 человек, в том числе двух с фамилией Зеленский, пять с фамилией Филимонов и одного с фамилией Саакашвили. То есть против кандидата от Слуги Народа, комика Владимира Зеленского зарегистрировали сразу пять однофамильцев.



В то же время ТИК отказала в регистрации кандидату-однофамильцу нынешнего мэра Одессы Богдану Труханову.



В итоге, Центральная избирательная комиссия отменила постановления Одесской городской ТИК о регистрации однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили.



По мнению ЦИК речь идет о “сознательном введении избирателей в заблуждение, а следовательно, препятствовании свободному формированию их воли, что является посягательством на гарантированные Конституцией Украины права граждан".



Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы 28 человек, в том числе двух с фамилией Зеленский, пять с фамилией Филимонов и одного с фамилией Саакашвили. То есть против кандидата от Слуги Народа, комика Владимира Зеленского зарегистрировали сразу пять однофамильцев.В то же время ТИК отказала в регистрации кандидату-однофамильцу нынешнего мэра Одессы Богдану Труханову.В итоге, Центральная избирательная комиссия отменила постановления Одесской городской ТИК о регистрации однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили.По мнению ЦИК речь идет о “сознательном введении избирателей в заблуждение, а следовательно, препятствовании свободному формированию их воли, что является посягательством на гарантированные Конституцией Украины права граждан".



Во время этой кампании также уже известно о нескольких клонах действующего мэра Днепра Бориса Филатова, а также градоначальника Ужгорода – Богдана Андриива.



В Умани вообще к выборам допустили двух тезок нынешного мэра Александра Цебрия. Оба сменили свои имена летом этого года. Но самому Цебрию территориальный избирком отказал в регистрации из-за неточностей в документах. Вмешаться снова пришлось Центризбиркому, который обязал зарегистрировать действующего мэра кандидатом.



Зачем это нужно



По словам экспертов, потенциально наличие клона популярного кандидата может исказить результат в пределах 1,5 до 3%.



Так, на выборах в Раду 2019 года эта технология лишила мандатов шесть кандидатов от Слуги народа, подсчитали в общественной сети ОПОРА. Тогда массово копировали не только фамилии кандидатов, но и название бренда. В биографии псевдо-кандидатов указывали местом работы ЧП, благотворительный фонд Слуга народа или членство в общественной организации с таким же названием.



Технология рассчитана на избирателей старшего возраста и тех, кто не досконально знаком с биографией кандидата, за которого голосует.



В Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность за Во время этой кампании также уже известно о нескольких клонах действующего мэра Днепра Бориса Филатова, а также градоначальника Ужгорода – Богдана Андриива.В Умани вообще к выборам допустили двух тезок нынешного мэра Александра Цебрия. Оба сменили свои имена летом этого года. Но самому Цебрию территориальный избирком отказал в регистрации из-за неточностей в документах. Вмешаться снова пришлось Центризбиркому, который обязал зарегистрировать действующего мэра кандидатом.По словам экспертов, потенциально наличие клона популярного кандидата может исказить результат в пределах 1,5 до 3%.Так, на выборах в Раду 2019 года эта технология лишила мандатов шесть кандидатов от Слуги народа, подсчитали в общественной сети ОПОРА. Тогда массово копировали не только фамилии кандидатов, но и название бренда. В биографии псевдо-кандидатов указывали местом работы ЧП, благотворительный фонд Слуга народа или членство в общественной организации с таким же названием.Технология рассчитана на избирателей старшего возраста и тех, кто не досконально знаком с биографией кандидата, за которого голосует.В Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность за подкуп кандидата. Но нет четко определенного наказания для кандидата, получившего деньги за фейковое баллотирование.



Подкуп



Никуда не делся и традиционный украинский подкуп. Но теперь вместо гречки все популярнее становятся наборы из медицинских масок и антисептиков.



Одна из партий в Ужгороде, заботясь о здоровье своих избирателей, предлагала бесплатную консультацию в частной клинике, связанной с их же кандидатом.



В летний период политики раздавали ранцы с канцелярскими принадлежностями для детей и продовольственные пайки.



В городе Кременная Луганской области полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов.



А что полиция?



По данным МВД, уже начато 134 уголовных производства, связанных с местными выборами. И около 20% из них касаются подкупа. Всего от начала кампании Нацполиция зарегистрировала 1644 сообщений, связанных с избирательным процессом.