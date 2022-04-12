Второй тур выборов в Молдове

18:28 16 ноября Киев, Украина

Россия часто вмешивается во внутренние дела других стран, зачастую предлагая свою «помощь» во время выборов, с целью усиления своего влияния в регионе, дестабилизации ситуации либо достижения других геополитических целей.

Последствия подобной «помощи» - толпы протестующих, высказывающих недовольство результатами голосования, как, например, в Беларуси и Кыргызстане.

15 ноября состоится 2 тур президентских выборов в Молдове. Привыкший к «послушному» и контролируемому российскими спецслужбами Игорю Додону, Кремль неожиданно проиграл в первом туре и имеет призрачные перспективы во втором.

Колоссальные финансовые и информационные вливания в поддержку И. Додона, фактически прямое вмешательство в предвыборный процесс путем проведения пропагандистских акций в столице и регионах Молдовы, а также максимальное усиление позиций местных пророссийских сил не смогли обеспечить победу пророссийскому кандидату в первом туре президентских выборов.

Более того, распространение дискредитирующей информации о проевропейских и прорумынских кандидатах, в частности, касательно лидера партии «Действие и солидарность» Майи Санду, не смогло подорвать высокий рейтинг проевропейского кандидата.

Опасность сложившейся ситуации заключается в том, что независимо от результатов выборов, Молдову может ожидать масштабный протест пророссийской «пятой колонны».

На территории Молдовы активизирована сеть российских агентов влияния, которые проводят деятельность, представляющую угрозу суверенитету Молдовы.

Например, «белорусский сценарий» может быть реализован, когда «коррумпированная и слабая власть» Игоря Додона будет смещена тем или иным способом, «третьей силой», которой может оказаться пророссийский лидер политической силы «Наша Партия» Ренат Усатий, лоббирующий кремлевские идеи федерализации Молдовы и не сумевший пробиться во второй тур президентских выборов.

Судя по всему, вне зависимости от того, кто победит в ходе второго тура выборов, Молдову ожидает масштабная дестабилизация из-за вмешательства России в предвыборный процесс республики.

Остается надеяться, что несмотря ни на что, молдавский народ выступит решительно против российской помощи и пророссийского курса.