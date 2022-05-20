Вторая холодная война уже идет, просто температура у нее несколько другая. Война между востоком и западом не имеет более националистический характер. Это скорее конфликт порядка и хаоса. Теперь Россия противостоит США и союзникам одна и ей срочно нужны союзники.
США и страны Европы на данный момент являются протекторами порядка в мире. В это же время, Россия выступает под эгидой хаоса. Это обусловлено жаждой наживы, возобновлением значимости на мировой арене после распада СССР и желанием внести свое имя в учебники истории.
Основным доказательствами того, что Вторая холодная война уже идет является непрекращающаяся оголтелая пропаганда, которая доходит до абсурда из-за чего в нее верят все меньше людей. Вновь развернувшаяся гонка вооружений. Экономическое противостояние, которому предшествовали планы по интеграции США и России.
left;">Путин всеми силами пытается вернуть прежние территории, чтобы создать вокруг России живой щит. Программа “Русский мир” была разработана в Кремле еще в 2010 году, в ней говорится о не признании вновь созданных суверенных государств и скорейшее их возвращение в состав России.
Благодаря щедрым инвестициям, Путину удалось договориться с Лукашенко о интеграции Беларуси с России но в последний момент, Александр Григорьевич начал сопротивляться, за что теперь должен быть заменен на другого пророссийскую марионетку.
Благодаря щедрым инвестициям, Путину удалось договориться с Лукашенко о интеграции Беларуси с России но в последний момент, Александр Григорьевич начал сопротивляться, за что теперь должен быть заменен на другого пророссийскую марионетку.
Молдова, как и Украина, успели в последний момент выбрать курс в Европу. Майя Санду, новый президент Молдовы, намерена убрать всю постсоветскую символику из страны, выгнать российскую армию из Преднистровья демократическим путем и войти в Евросоюз. Хоть примерно 50% населения очень сильно поддерживают Путина, его шансы на союз с бывшей республикой начали медленно но уверенно таить.
В новой холодной войне появились и новые направления противостояния. Одним из них стала кибернетика. Благодаря всемирной сети и общей электрификации и модернизации, хакеры могут взламывать не только частные компьютеры но и базы данных избирательных комиссий, системы управления метро, электростанций и т.д. Не так давно, группа хакеров Clash Hakers, взломали Кремлевский новостной портал с пропагандой News Front. Они слили в сеть данные работников и призвали Путина прекратить убивать арабов.
В новой холодной войне появились и новые направления противостояния. Одним из них стала кибернетика. Благодаря всемирной сети и общей электрификации и модернизации, хакеры могут взламывать не только частные компьютеры но и базы данных избирательных комиссий, системы управления метро, электростанций и т.д. Не так давно, группа хакеров Clash Hakers, взломали Кремлевский новостной портал с пропагандой News Front. Они слили в сеть данные работников и призвали Путина прекратить убивать арабов.
Все чаще можно видеть, как крупные страны начинают вступать в открытый конфликт с Россией через третьи страны. Так, не давний конфликт между Арменией и Азербайджаном стал противостоянием между Россией и Турцией. Конфликт интересов Путина и Эрдогана решался народами Пашиняна и Алиева.
Чем закончится вторая холодная война очень трудно предсказать. Академик РАН Сергей Рогов утверждает, что результат предсказать достаточно сложно. Она, как и первая, может длится десятилетиями. Так же, существует немалая вероятность повысить температуру до состояния “горячей” войны. И конечно же экономическое истощение, вплоть до полного дефолта страны. Прогнозы как всегда пугающие. По крайней мере, пока “за рулем” Путин.
Чем закончится вторая холодная война очень трудно предсказать. Академик РАН Сергей Рогов утверждает, что результат предсказать достаточно сложно. Она, как и первая, может длится десятилетиями. Так же, существует немалая вероятность повысить температуру до состояния “горячей” войны. И конечно же экономическое истощение, вплоть до полного дефолта страны. Прогнозы как всегда пугающие. По крайней мере, пока “за рулем” Путин.
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