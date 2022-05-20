18:34 17 декабря Киев, Украина

Вторая холодная война уже идет, просто температура у нее несколько другая. Война между востоком и западом не имеет более националистический характер. Это скорее конфликт порядка и хаоса. Теперь Россия противостоит США и союзникам одна и ей срочно нужны союзники.

США и страны Европы на данный момент являются протекторами порядка в мире. В это же время, Россия выступает под эгидой хаоса. Это обусловлено жаждой наживы, возобновлением значимости на мировой арене после распада СССР и желанием внести свое имя в учебники истории.



Основным доказательствами того, что Вторая холодная война уже идет является непрекращающаяся оголтелая пропаганда, которая доходит до абсурда из-за чего в нее верят все меньше людей. Вновь развернувшаяся гонка вооружений. Экономическое противостояние, которому предшествовали планы по интеграции США и России.

left;">Путин всеми силами пытается вернуть прежние территории, чтобы создать вокруг России живой щит. Программа “Русский мир” была разработана в Кремле еще в 2010 году, в ней говорится о не признании вновь созданных суверенных государств и скорейшее их возвращение в состав России.

Благодаря щедрым инвестициям, Путину удалось договориться с Лукашенко о интеграции Беларуси с России но в последний момент, Александр Григорьевич начал сопротивляться, за что теперь должен быть заменен на другого пророссийскую марионетку.

Молдова, как и Украина, успели в последний момент выбрать курс в Европу. Майя Санду, новый президент Молдовы, намерена убрать всю постсоветскую символику из страны, выгнать российскую армию из Преднистровья демократическим путем и войти в Евросоюз. Хоть примерно 50% населения очень сильно поддерживают Путина, его шансы на союз с бывшей республикой начали медленно но уверенно таить.



В новой холодной войне появились и новые направления противостояния. Одним из них стала кибернетика. Благодаря всемирной сети и общей электрификации и модернизации, хакеры могут взламывать не только частные компьютеры но и базы данных избирательных комиссий, системы управления метро, электростанций и т.д. Не так давно, группа хакеров Clash Hakers, взломали Кремлевский новостной портал с пропагандой News Front. Они слили в сеть данные работников и призвали Путина прекратить убивать арабов.

Все чаще можно видеть, как крупные страны начинают вступать в открытый конфликт с Россией через третьи страны. Так, не давний конфликт между Арменией и Азербайджаном стал противостоянием между Россией и Турцией. Конфликт интересов Путина и Эрдогана решался народами Пашиняна и Алиева.



Чем закончится вторая холодная война очень трудно предсказать. Академик РАН Сергей Рогов утверждает, что результат предсказать достаточно сложно. Она, как и первая, может длится десятилетиями. Так же, существует немалая вероятность повысить температуру до состояния “горячей” войны. И конечно же экономическое истощение, вплоть до полного дефолта страны. Прогнозы как всегда пугающие. По крайней мере, пока “за рулем” Путин.