17:17 01 октября Киев, Украина

Западные эксперты рассказали о том, чем обернется для России дедолларизация страны. “России больше не нужен доллар” – главная повестка дня российских экономистов последние несколько месяцев. Вместо этого Россия должна аккумулировать средства в валютах дружественных для нее стран, таких как китайский юань, который играет ключевую роль в процессе “дедолларизации”.

Идея отказа от доллара США в качестве резервной валюты отнюдь не нова для России: впервые она возникла в 1990-х годах. К 2018 году Кремль разработал “план дедолларизации” своей экономики. Перед началом вторжения России в Украину Медведев заявил, что, если РФ будет ограничена в операциях с долларом, страна может вместо этого полностью перейти на юань и евро.

Однако после 24 февраля не только Америка, но и Европейский Союз, и другие крупные экономики фактически запретили Кремлю использовать свои национальные валюты. В результате Россия начала уже вынужденно использовать юань, как единственную альтернативу долларовому резерву. Рост популярности китайской валюты в России достиг промежуточного апогея в августе 2022 года, когда резко выросли продажи юаня.

Важно отметить, что крупный бизнес, в том числе «Роснефть», «Русал», «Полюс» и «Металлоинвест», резко увеличили свои вложения в юаневые облигации. Тем не менее в то время как многие российские эксперты и официальные лица приветствуют решение о расширении использования юаня в финансовых операциях, другие эксперты и официальные лица высказывают серьезные сомнения и опасения по этому поводу. Например, во время Московского финансового форума министр финансов РФ Антон Силуанов и Максим Орешкин — экономический советник Путина — не согласились с ролью юаня в качестве резервной валюты.

В то время как первый заявлял, что валюты дружественных стран должны стать ключевым фактором диверсификации активов, второй не соглашался, утверждая, что все денежные резервы должны оставаться в национальной валюте России. Интересно, что даже один из главных российских сторонников “дедолларизации” Андрей Костин, председатель правления банка «ВТБ», на Восточном экономическом форуме (5–8 сентября) во Владивостоке, утверждал, что, хотя положительных моментов много, связанные с использованием юаня, другие негативные моменты выявляют риски чрезмерной зависимости от национальной валюты Китая. Отдельные российские экономисты определили три основных риска, с которыми Россия столкнется при усилении зависимости от юаня.

Во-первых, у РФ нет необходимых навыков и инфраструктуры для работы с китайской валютой. Несмотря на управляемость в долгосрочной перспективе, российская финансовая система на данный момент плохо оборудована и в значительной степени не готова к проблемам, связанным с большей зависимостью от юаня.

Во-вторых, высокий уровень нерыночного регулирования сделает этот процесс невероятно сложным. В отличие от предыдущего опыта обращения России с иностранными валютами (и доллар США, и евро являются валютами стран со свободной рыночной экономикой), курс юаня регулируется китайским государством.

Таким образом, в случае необходимости Пекин может легко манипулировать ценой юаня (например, создавая благоприятные условия для внешней торговли). Это определенно сделает Россию зависимой от китайских интересов. В-третьих, несмотря на растущую торговую и экономическую мощь Китая, юань еще не стал полностью независимым, оставаясь тесно связанной с другими ведущими мировыми валютами. А это значит, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе — юань по-прежнему будет привязан к доллару США.