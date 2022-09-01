Возврат оккупированных территорий Украиной – перспективы: что думают эксперты

16:13 01 сентября Киев, Украина

Военные эксперты назвали дезинформацией массовые сообщения посредством различных информационных каналов, телеграм, ватсап, фейсбук и даже некоторых украинских сми, которые последнее время начали пестреть сообщениями о том, что якобы украинское командование приняло решение не заниматься освобождением оккупированных территорий российскими военными после полномасштабного вторжения в Украину.

«Не будем вдаваться в цели и задачи которых таким образом пытаются добиться в украинском информационном пространстве, остановимся на фактах. Самое сильное препятствие для ВСУ — это постоянная поддержка и переброска со стороны Крымского полуострова. Менее чем за месяц ВСУ в Крыму нанесли удары по большинству центров обеспечения и прикрытия. А именно:

Новофедоровка. Попадания по авиабазе

Джанкой. Повреждение электростанции и железнодорожного полотна.

Майское. Детонация БК и взрывы на базе.

Гвардейское. Взрывы на авиабазе.

Керчь. Сработала система ПВО.

Севастополь. БПЛА попал в штаб ЧФ. Также постоянная работа ПВО.

Аэродром Бельбек. Взрывы на авиабазе.

Евпатория. Сработала система ПВО.

Поселок Заозерный. Сработала система ПВО.

Бахчисарай. Сработала система ПВО.

Село Молочное. Сработала система ПВО.

Саки. Сработала система ПВО.

Евпатория. Сработала система ПВО.





И это только те удары, которые удалось найти в открытом доступе.

Поэтому можно уже сейчас отметить, что с каждой успешной проведенной атакой по центрам комплектования, логистическим, центрам командования, появляется перспективы освобождения оккупированных территорий. У ВСУ для этого есть высокоточные ракеты HIMARS и не только они, при помощи которых и производится зачистка.

На днях в Германии были согласованы для передачи ракеты Vulcano в количестве 255 штук это высокоточных управляемые артиллерийских 155мм снаряды способные наносить удары с точностью до метра на расстоянии до 80 км.

Это говорит о перспективе освобождения и деоккупации, эту перспективу просчитали и аналитики в кремле, вероятней всего именно поэтому и происходит такая спешка с проведением референдумов, на которых российская власть намеревается показать ошеломительные цифры поддержки их действий и скорого принятия в состав российской федерации.

Абсолютное большинство признает не легитимным подобный референдум, как и когда бы он не состоялся, поэтому украинцам, проживающим в регионах, советуют не принимать участие и не предоставлять свою персональную информацию, которую могли бы использовать для фальсификации российские власти, по возможности», - считают военные эксперты.