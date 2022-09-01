Возврат оккупированных территорий Украиной – перспективы: что думают эксперты

Военные эксперты назвали дезинформацией массовые сообщения посредством различных информационных каналов, телеграм, ватсап, фейсбук и даже некоторых украинских сми, которые последнее время начали пестреть сообщениями о том, что якобы украинское командование приняло решение не заниматься освобождением оккупированных территорий российскими военными после полномасштабного вторжения в Украину.
«Не будем вдаваться в цели и задачи которых таким образом пытаются добиться в украинском информационном пространстве, остановимся на фактах. Самое сильное препятствие для ВСУ — это постоянная поддержка и переброска со стороны Крымского полуострова. Менее чем за месяц ВСУ в Крыму нанесли удары по большинству центров обеспечения и прикрытия. А именно:
- Новофедоровка. Попадания по авиабазе
- Джанкой. Повреждение электростанции и железнодорожного полотна.
- Майское. Детонация БК и взрывы на базе.
- Гвардейское. Взрывы на авиабазе.
- Керчь. Сработала система ПВО.
- Севастополь. БПЛА попал в штаб ЧФ. Также постоянная работа ПВО.
- Аэродром Бельбек. Взрывы на авиабазе.
- Евпатория. Сработала система ПВО.
- Поселок Заозерный. Сработала система ПВО.
- Бахчисарай. Сработала система ПВО.
- Село Молочное. Сработала система ПВО.
- Саки. Сработала система ПВО.
- Евпатория. Сработала система ПВО.
И это только те удары, которые удалось найти в открытом доступе.
Поэтому можно уже сейчас отметить, что с каждой успешной проведенной атакой по центрам комплектования, логистическим, центрам командования, появляется перспективы освобождения оккупированных территорий. У ВСУ для этого есть высокоточные ракеты HIMARS и не только они, при помощи которых и производится зачистка.
На днях в Германии были согласованы для передачи ракеты Vulcano в количестве 255 штук это высокоточных управляемые артиллерийских 155мм снаряды способные наносить удары с точностью до метра на расстоянии до 80 км.
Это говорит о перспективе освобождения и деоккупации, эту перспективу просчитали и аналитики в кремле, вероятней всего именно поэтому и происходит такая спешка с проведением референдумов, на которых российская власть намеревается показать ошеломительные цифры поддержки их действий и скорого принятия в состав российской федерации.
Абсолютное большинство признает не легитимным подобный референдум, как и когда бы он не состоялся, поэтому украинцам, проживающим в регионах, советуют не принимать участие и не предоставлять свою персональную информацию, которую могли бы использовать для фальсификации российские власти, по возможности», - считают военные эксперты.
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