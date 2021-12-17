Возвращение «Мотор Сичи» украинскому народу

14:51 23 Март Киев, Украина

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил по итогам очередного заседания СНБО о том, что принято решение о возвращении «украинскому народу» запорожского предприятия «Мотор Сич» законным и конституционным способом.

Военный эксперт, историк, автор книг и статей по истории локальных конфликтов ХХ столетия Михаил Жирохов представил анализ геополитических последствий данного решения.



Еще в 1995 году в результате приватизации предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество. Таким образом, одновременно с выпуском акций контроль над предприятием получил «красный директор» - в то время председатель правления и гендиректор Вячеслав Богуслаев, которому удалось полностью сохранить свои позиции благодаря статусу народного депутата.

Будучи монополистом в сфере авиационного двигателестроения на всем постсоветском пространстве, предприятие было сверхприбыльным, однако после 2014 года, когда постепенно исчезал российский рынок (хотя окольными путями сотрудничество продолжалось и продолжается до сих пор) «Мотор Сич» понемногу стала «входить в пике».

Оказалось, что внутренний рынок не обеспечит необходимый запас прочности, китайские заказы по мере освоения военпромом технологий тоже постепенно «усыхали». В этих условиях 80-летний Богуслаев стал подыскивать возможности обеспечить себе и своей семье безбедное существование, продав предприятие.

И уже в 2018 году появились первые сообщения о том, что «Мотор Сич» хотят «на корню» выкупить китайцы и что такое развитие событий совершенно не устраивает Вашингтон.

Несмотря на то что основные образцы двигателей, которые производятся в Запорожье, родом из 1980-х годов, «Мотор Сич» все еще имеет возможность производить двигатели для сверхтяжелых военно-транспортных самолетов типа Ан-124 «Руслан» и - теоретически - дальнемагистральных пассажирских лайнеров.

В мире есть только две компании с аналогичными возможностями - американская General Electric и британская Rolls-Royce. Следовательно, контроль над «Мотор Сич» даст серьезный задел для качественного скачка китайского двигателестроения.

Довольно быстро разразился серьезный международный скандал. Выяснилось, что еще в 2017 году китайский независимый бизнесмен Ван Цзин мелкими пакетами через семь подконтрольных оффшорных компаний с Белиза, Панамы и Кипра выкупил у Богуслаева все акции предприятия.

Эксперты полагают, что Ван Цзин - это ширма для китайских властей и, таким образом, Пекин получает полный контроль над заводом. Таким образом, указом президента Украины 29 января 2021 года против ряда китайских инвесторов «Мотор Сичи» были введены персональные специальные экономические санкций. В ответ Китай пригрозил Украине серьезными проблемами в международных судах и неофициально - сворачиванием экономических отношений. И вот теперь есть ответ — национализация предприятия.

Естественно, такой шаг грозит Украине прежде всего ухудшением экономических и политических отношений с Китаем. Конечно, несмотря на то, что КНР является одним из ведущих экономических партнеров Киева, с военной точки зрения, это вряд ли сильно отразится на боеспособности украинских Вооруженных Сил.

Пекин не очень хочет ссориться с Москвой по поводу Крыма или Донбасса, и поэтому все поставки товаров двойного назначения (как, например, двигателей для грузовиков «Богдан-6317» и КрАЗ) идут через Беларусь или иные подобные «страны-прокладки» типа ОАЭ. Более того, необходимо отметить, что никакого летального вооружения Китай нам не продает и не собирается. Однако оснащает ту же Беларусь, в том числе и ракетными технологиями.

Для самой Украины «Мотор Сич» является одним из ключевых элементов устойчивости и дальнейшего развития обороноспособности государства. Здесь производят, например, двигатель МС-400, который является основой противокорабельной ракеты для берегового комплекса «Нептун», и минимальная поддержка в летном состоянии парка вертолетов Ми-8/24 без «запорожцев» вообще невозможна.

С другой стороны, к нашим авиационным двигателям проявляет интерес та же Турция, которая в какой-то момент потеряла доступ к аналогичной продукции европейского государства. Ситуация складывается так, что Анкара понемногу становится одним из основных наших партнеров в военно-техническом сотрудничестве.

Дальнейшее развитие ситуации касательно «Мотор Сичи» предусмотреть довольно сложно: с одной стороны, если решение украинских властей будет принято юридически точно, то китайским инвесторам будет достаточно сложно обжаловать его в международном суде.

С другой стороны, все-таки стоит признать, что на этом этапе Китай нуждается в запорожских двигателях - буквально в январе 2021 Китай заказал на «Мотор Сичи» 400 реактивных двигателей АИ-222, что может свидетельствовать о проблемах в развертывании китайского клона. И поэтому окончательно рвать отношения Пекин не будет, по крайней мере, в среднесрочной перспективе точно.

И еще важный момент - национализация «Мотор Сичи» может оказаться тем «пробным камнем» и отработкой механизма возврата в государственную собственность других важных активов. По неофициальным данным, обсуждается вопрос о пересмотре разрешений на пользование земельными ресурсами и теплокоммунэнерго, которые с 1990-х годов принадлежат олигархам.

Хорошо это или плохо, сказать сложно: с одной стороны, постсоветское государство всегда было и остается крайне неэффективным собственником, с другой – просто не существует иного способа лишить олигархов рычагов давления на население и особенно на власть.

