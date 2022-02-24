Возрождение империи: планы Путина

19:50 01 Октябрь Киев, Украина

90-ых годов стало для всего постсоветского пространства достаточно трудным периодом. Однако каждый пошел своей дорогой : кто-то стремился развиваться и стремится к интеграции с Европой, а кто-то остался на прежнем уровне. Россия 15-ти республик, решила вернуть эти территории любым способом.



Путин решил не просто восстановить СССР, а пойти еще дальше и возобновить правление царя. Конечно, это все условные обозначения, но суть будет такой же. Началогодов стало для всего постсоветского пространства достаточно трудным периодом. Однако каждыйсвоей: кто-то стремился развиваться и стремится к интеграции с Европой, а кто-то остался на прежнем уровне., лишившаяся своихреспублик, решила вернуть эти территории любым способом.решил не просто восстановить СССР, а пойтидальше и возобновить правление царя. Конечно, это все условные обозначения, но суть будет такой же.

Путин имеет свои рычаги давления на них и не признает чужого мнения в решении каких-либо ситуаций и отклонений от его собственного плана.



Кремль давно построил планы на дальнейшее развитие страны, в которой все тот же Путин, вот только статус президента останется лишь на бумаге. Сам же глава страны будет коронован всеми его, так называемыми, союзными державами.

Таким утверждения есть подтверждения. К примеру, недавние заявления Маргариты Симоньян, которая написала в своем посте, что не намерена больше терпеть выходки белорусов и просит “ вежливых людей ” разобраться со всем происходящим на улицах Беларуси. Уже сейчас можно видеть, как дружественные страны, такие как Беларусь, Казахстан, Таджикистан и другие, слушаются Путина, несмотря на то, что все эти страны являются суверенными.имеет свои рычаги давления на них и нечужого мнения в решении каких-либо ситуаций и отклонений от его собственного плана.Кремль давно построил планы на дальнейшее развитие страны, в которой президентом останетсятот же Путин, вот только статус президента останется лишь на бумаге. Сам же глава страны будет коронован всеми его, так называемыми, союзными державами.Таким утверждения есть подтверждения. К примеру, недавние заявления Маргариты Симоньян, которая написала впосте, что не намерена больше терпеть выходки белорусов и проситвежливых людейразобраться со всем происходящим на улицах Беларуси.

Выходит, что помощь от “ братского ” народа может быть только такой. Ввести военных и атаковать мирное население и тем самым решить все проблемы, которые есть у народа. Это схоже с кнутом, который периодически используют, чтобы напомнить рабу где его место.

Яркими примерами также служат случаи протестов и митингов в странах, считающими Россию своей дружественной страной. Люди в таких странах недовольны социальными направлениями, жесткими уставами, высокими ценами и налогами и низкими зарплатами и возможностями. Все пожелания людей непросто игнорируются, но и попросту пресекаются. В таких странах человек не должен ничего хотеть, а должен лишь работать на благо своего царя и пана.