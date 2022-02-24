Возрождение империи: планы Путина

Начало 90-ых годов стало для всего постсоветского пространства достаточно трудным периодом. Однако каждый пошел своей дорогой: кто-то стремился развиваться и стремится к интеграции с Европой, а кто-то остался на прежнем уровне. Россия, лишившаяся своих 15-ти республик, решила вернуть эти территории любым способом.
Путин решил не просто восстановить СССР, а пойти еще дальше и возобновить правление царя. Конечно, это все условные обозначения, но суть будет такой же.
Путин решил не просто восстановить СССР, а пойти еще дальше и возобновить правление царя. Конечно, это все условные обозначения, но суть будет такой же.
Уже сейчас можно видеть, как дружественные страны, такие как Беларусь, Казахстан, Таджикистан и другие, слушаются Путина, несмотря на то, что все эти страны являются суверенными. Путин имеет свои рычаги давления на них и не признает чужого мнения в решении каких-либо ситуаций и отклонений от его собственного плана.
Кремль давно построил планы на дальнейшее развитие страны, в которой президентом останется все тот же Путин, вот только статус президента останется лишь на бумаге. Сам же глава страны будет коронован всеми его, так называемыми, союзными державами.
Таким утверждения есть подтверждения. К примеру, недавние заявления Маргариты Симоньян, которая написала в своем посте, что не намерена больше терпеть выходки белорусов и просит “вежливых людей” разобраться со всем происходящим на улицах Беларуси.
Кремль давно построил планы на дальнейшее развитие страны, в которой президентом останется все тот же Путин, вот только статус президента останется лишь на бумаге. Сам же глава страны будет коронован всеми его, так называемыми, союзными державами.
Таким утверждения есть подтверждения. К примеру, недавние заявления Маргариты Симоньян, которая написала в своем посте, что не намерена больше терпеть выходки белорусов и просит “вежливых людей” разобраться со всем происходящим на улицах Беларуси.
Выходит, что помощь от “братского” народа может быть только такой. Ввести военных и атаковать мирное население и тем самым решить все проблемы, которые есть у народа. Это схоже с кнутом, который периодически используют, чтобы напомнить рабу где его место.
Яркими примерами также служат случаи протестов и митингов в странах, считающими Россию своей дружественной страной. Люди в таких странах недовольны социальными направлениями, жесткими уставами, высокими ценами и налогами и низкими зарплатами и возможностями. Все пожелания людей непросто игнорируются, но и попросту пресекаются. В таких странах человек не должен ничего хотеть, а должен лишь работать на благо своего царя и пана.
Именно к такому строю идет Путин. Его основной целью является самодержавие, в котором он сможет отправлять рабов на войну, тянуть ресурсы изо всех уголков присоединенных стран. Самое главное, так это то, что не надо будет думать о людях. Вернуть “крепостное право” не составит особого труда. Оно будет выглядеть лишь видоизмененным, но по итогу он получит бесплатную рабочую силу.
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