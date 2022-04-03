Восстановление ядерного статуса Украины возможно, но дорого и грозит санкциями

19:58 09 ноября Киев, Украина

Россия нарушила гарантии безопасности, определенные Будапештским меморандумом, США и Британия не смогли обеспечить безопасность, возникает закономерный вопрос, а может ли Украины выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия?



На всенародном опросе Владимир Зеленский спросил: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом [...]?»



По предварительным данным, 74 процента респондентов ответили «да». В Офисе президента пояснили, что действительно сомневаются в обязательствах Украины по отказу от оружия массового поражения.



С 2014 года и начала российско-украинской войны разговоры о возможном ядерном статусе Украины не прекращались. В разное время «ядерными популистами» были лидер Радикальной партии Олег Ляшко, ВО «Свобода» и экс-глава СБУ, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко.



Насколько планы по возвращению ядерного оружия реальны и чем это грозит Украине на международной арене.



Сколько стоит ядерное оружие?

В «Ядерном клубе» сейчас девять государств — США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан и, предположительно (но очень вероятно), Израиль с КНДР. Никто из них официально не публикует суммы своих «ядерных» расходов. Каждый год Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) публикует отчет с приблизительными затратами. В 2019 году общие расходы составили 72,9 миллиарда долларов. Больше всего у США — 35,4 миллиарда. У Франции — 4 миллиарда, у Индии — 2,3 миллиарда, у Израиля и Пакистана — около одного миллиарда долларов.

Общий бюджет Министерства обороны Украины в 2020 году был самым большим в истории — 4,11 миллиарда долларов. Едва ли мы можем себе позволить содержать ядерные программы уровня Франции и даже Индии. Ядерное оружие нужно постоянно проверять и модернизировать, поэтому расходы на него всегда растут. Например, если сейчас США тратят около 35 миллиардов долларов, то к 2030 году ежегодная сумма будет не меньше 50 миллиардов. Украине в финансовом плане остается ориентироваться на Израиль, Пакистан или КНДР.



Независимые исследования говорят, что Израиль начал производство ядерного оружия еще в 1960-х и до 2004 года производил по 2—3 боеголовки в год. Сейчас у них от 80 до 200 боеголовок. Израильская атомная энергетическая комиссия (ИАЭК) была основана еще в 1952 году, а первый реактор заработал не ранее 1963 года. То есть, на полный цикл запуска своей ядерной программы с нуля у Израиля ушло несколько десятилетий, а на создание полноценного боезапаса — полвека. Расходы на создание ядерного комплекса неизвестны, но это десятки миллиардов долларов.



Пример Пакистана Украине подходит еще меньше. Ядерная программа там стартовала в 1972 году, через десять лет появился свой завод по обогащению урана. Суммы затрат неизвестны, но решающей была финансовая поддержка Саудовской Аравии. В 2015 году французская разведка сообщила, что новый саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз пообещал Пакистану продолжать субсидировать разработку и содержание ядерного оружия. Без влиятельного спонсора Пакистан едва ли смог бы позволить себе ядерную программу.



Северная Корея по ядерному пути тоже шла не самостоятельно. Первый ядерный исследовательский центр и реактор в Йонбене корейцы открыли в 1965 году при поддержке СССР. С середины 1970-х финансы и специалистов предоставляет Китай.



О содержании полноценного арсенала уровня США или России для Украины речь не идет — таких военных бюджетов просто нет. В 1990-х военные расходы в Украине были еще меньше, поэтому обслуживать ядерный арсенал было бы невозможно. Но и в 2020 году даже небольшой ядерный боезапас очень сильно ударит по военному бюджету.

Украина может создать ядерный арсенал с нуля?

Содержание ядерного оружия — дорогое удовольствие. Но еще больше денег уйдет на его создание без помощи партнеров уровня Саудовской Аравии или Китая.



Украина в данный момент даже не производит свое ядерное топливо. Больше половины топлива для АЭС страна закупает у России, остальное — у англо-американской компании Westinghouse. Проект строительства российско-украинского завода в Смолино Кировоградской области был заморожен в 2015 году. Общая стоимость такого завода тогда оценивалась в 450 миллионов долларов. Совместный с Westinghouse завод пока только в планах.



Украина находится на 10-м месте в мире по залежам природного урана, его добывают на «Восточном горно-обогатительном комбинате» в Желтых Водах. Но даже для АЭС уран надо сначала обогатить, а такого оборудования в Украине сейчас нет.



Есть и международно-правовые препятствия. Даже если оборудование появится, Украину сковывает Договор о нераспространении ядерного оружия, который, в том числе, предполагает, что обогащать уран можно только для мирных целей — до 4—5 процентов. «Оружейный» же уран должен быть обогащен минимум до 90 процентов.



Технология обогащения в обоих случаях одна и та же, но для ядерного оружия одного небольшого завода не достаточно, нужно больше производственных мощностей. Кроме того, как только у МАГАТЭ появляется информация, что страна, подписавшая Договор, начинает выходить за рамки низкообогащенного урана, на эту страну обрушиваются санкции. Именно этот вопрос чаще всего становится причиной очередного иранского ядерного кризиса в последние годы.





У Ирана есть технологии по обогащению урана, и официально там занимаются только топливом для АЭС. США, Россия и Китай постоянно отслеживают любые попытки Ирана получить высокообогащенный уран самостоятельно, купить или обменять у других государств. Периодически Иран отказывается соблюдать ограничения.

Иран возобновил обогащение урана на подземном заводе «Фордо», но инспекторы МАГАТЭ продолжают проверять иранские реакторы. Если Украина начнет обогащать уран, но выйдет за рамки «мирного атома», то ее ждут экономические и политические санкции. В случае выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия санкции будут еще жестче.

Позиция ООН касательно распространения ядерного оружия однозначная, и никаких персональных послаблений для Украины не будет. Это еще в 2014 году дал понять тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун: «Последствия будут серьезными — как для региональной безопасности, так и для целостности режима нераспространения ядерного оружия. Это [война в Украине] не должно служить оправданием для того, чтобы добиваться обладания ядерным оружием, что приведет к еще большей разобщенности и снижению безопасности».



Стоимость полного цикла для создания ядерной бомбы — вопрос спорный. Экс-президент Украины Леонид Кравчук говорил о 50—100 миллиардах долларов. В Харьковском физико-техническом институте утверждают, что полноценный промышленный цикл для получения «оружейного» плутония — около 15 миллиардов долларов. Для украинского госбюджета это неподъемные суммы.



Что нам остается?

Классическая «ядерная триада» — это баллистические ракеты, атомные подводные лодки и стратегические бомбардировщики с ядерными бомбами. Подводных лодок у Украины нет в принципе, подходящих стратегических бомбардировщиков — тоже. Остаются только ракеты.

В 2019 году перестал действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — США вышли из договора, обвинив Россию в его нарушении. Украина по этому договору не имела права иметь ракеты с радиусом действия более 500 километров. Теперь такое право у Украины есть. Как и технологии для производства ракет средней дальности — до 5 500 километров.



Пока что «Укроборонпром» делает только ракетные комплексы малой дальности — «Вільха», «Нептун», «Корсар», «Грім». Но технологии конструкторского бюро «Южное» позволяют разработать ракеты средней дальности и даже межконтинентальные, на базе ракеты-носителя «Днепр».



Бывший командир последней украинской «ядерной» 46-й ракетной дивизии, генерал-майор запаса Николай Филатов считает, что обойти запрет на производство ядерного оружия Украине вряд ли удастся. Поэтому для создания «ракетного щита» лучше сконцентрироваться на наращивании ракет средней дальности. На полный цикл создания ядерного оружия Украине нужно слишком много денег и времени. Начинать заниматься неядерными ракетными войсками можно уже сейчас.