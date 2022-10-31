Воровство в российской армии: почему мобилизованных собирают и одевают семьи и волонтеры

15:00 27 октября Киев, Украина

После официально объявленной 21 сентября «частичной» мобилизации в россми прокатилась информационная волна о запрете Москвы возмещать мобилизованным россиянам расходы на снаряжение. Речь шла о том, что в стране имеются достаточные запасы военной амуниции и личные расходы мобилизованных государство компенсировать не будет.

«На деле же оказалось, что предполагаемые запасы давно разворованы, а семьям мобилизованных, друзьям и волонтерам приходиться самостоятельно покупать все необходимое – от трусов до бронежилетов», — заявили аналитики, ссылаясь на данные, полученные из неофициальных источников информации.

«Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой...», — писали в конце сентября подконтрольные Кремлю СМИ.

Политологи и военные аналитики в украинских СМИ уже в первых числах октября писали, что о реальном состоянии Российской армии можно судить не только по картам «перегруппировок» и эвакуаций пророссийского населения. Но и по озабоченности властей качеством обеспечения войск самым элементарным и необходимым.

После череды арестов военных чиновников за противозаконную «распродажу» и списание военной амуниции, премьер Михаил Мишустин дал отмашку на закупку для в обход бюджета Минобороны обмундирования, медикаментов, продуктов, одежды, средств личной гигиены. «Об уровне обеспечения разведки и управления войсками говорит тот факт, что волонтерскими и прочим общественными организациями непосредственно на поле боя будут поставляться средства связи, тепловизоры, беспилотники, прицелы и даже автотранспорт», — заявляют украинские спецслужбы.

Член Госдумы по обороне Андрей Гурулев возмущался по поводу исчезновения комплектов формы личного состава. «Мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава. Откуда проблемы с формой, еще с чем-то?»

Ситуация настолько плачевна, отмечают украинские военные эксперты, потому, что российские военные чиновники от мала до велика на протяжении десятилетий разворовывали запасы обмундирования, обуви и других вещей у собственной армии. Известно, что за последние 8 лет гарнизонные военные суды вынесли не менее 558 приговоров за пропажу имущества с вещевых складов начиная от обмундирования и заканчивая топливом.